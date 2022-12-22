江蘇南京購房政策再鬆綁：外地人購房無需社保

江蘇南京公布一些列購房政策調整，降低購房門檻，包括賣房1年內再買房可退個稅，二套房首付比例降至4成，60歲以上成員的本市戶籍家庭可增購1套住房，外地人在南京購房不再需要社保和個稅。

據澎湃新聞報道，周三（21日），在南京市召開的「強信心 添動力 促發展」系列主題新聞發佈會第二場「拓展市場 提振消費」專場，南京市房產局發佈一系列購房政策的調整。發佈會上提到，要靈活運用信貸支持、退稅優惠等政策，滿足人民群眾剛性和改善性住房需求。

自今年10月1日至2023年12月31日，對出售自有住房並在現住房出售後1年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。

自今年10月1日起，下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點。

南京市房產局相關負責人介紹說，經積極爭取，近日南京市居民家庭購買二套住房的商業貸款最低首付比例已優化調整為不低於40%，進一步降低改善性群體購房成本。

限購區域部分放開

南京主城限購區域部分放開。為着力改善職住平衡，對玄武區紅山新城等城市外圍人才集聚板塊可在現行購房政策基礎上增購1套，為全市構建高水平人才集聚平台提供支撐。

限購政策有所放寬。加大支持改善性住房需求，對有60歲及以上成員的本市戶籍家庭可增購1套住房，對長期工作在南京但社保或個稅繳納在外地的居民，提供半年及以上居住證明可在寧購買1套住房。

南京市房產局相關負責人表示，將繼續加大原有支持多孩、投親養老、新市民及各類人才家庭改善住房條件等政策實施力度，持續推進消費活動。

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責任編輯：袁瑋婧