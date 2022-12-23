曾光：第4針一定要變換疫苗 不能再用滅活疫苗

內地調整防疫政策，提高疫苗接種率是重中之重，並正為長者等高危人群提供第2劑加強免疫接種，即第4針疫苗。現時內地兩款主流新冠疫苗，國藥和科興疫苗皆為滅活疫苗。中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光指出，第四針一定要變換疫苗，「不能再用滅活疫苗了。」

內地傳媒報道，曾光周四（22日）在2022網易未來大會創新力論壇上，以《這波疫情風暴的成因和對策》為主題演講。

「疫情風暴為甚麽來得這麽快、這麽兇猛，它將往甚麽方向發展？」曾光表示，從公共衛生的角度來看，一個傳染病傳播的速度快慢，取決於三個環節、兩個因素，這三個環節是傳染源、傳播途徑和易感人群，兩個因素是指自然因素和社會因素。

曾光認為，在傳染原傳染源、傳播途徑和易感人群，以及自然因素和社會因素都發生巨大改變的現在，病例的大幅度上升不能歸結為疫情的放開，而是綜合原因造成。

「不要再認為這個病是了不得的病，一有病就需要到傳染病醫院去隔離，甚至去ICU，這是沒必要的。面對疾病的侵襲，從過去預防為主，到確保不發生醫療擠兌、搶救重症病人為主的防疫手段，正有效限制疫情。」

對於會不會發生二次感染、重複感染，曾光說：「這次感染風波來得很重，一個特點是給我們普及了自然免疫。現在我們加強疫苗接種要快馬加鞭，特別是要對老年人還沒被感染的，對醫務人員，對和公共接觸比較多的人員，要率先進行疫苗接種。不管是以前打了兩針還是三針的人員，都可以開始打第四針了。第四針一定要變換疫苗，不能再用滅活疫苗了。」

此外，曾光提到，從全國來說，疫情還會持續兩三個月，會橫跨元旦、春節，也就是到春天來臨的時候，是全國疫情好轉的時候。

曾光強調，人類是生活在病毒的世界裏面的，病毒到地球已經是幾億年了，人類來到地球也不過萬把年。「經驗告訴我們，病毒在不斷變異，我們身邊的病毒也成千上萬，有上萬個病毒都可能發生變異，最後變異的是不是奧密克戎，是不是新冠病毒？有可能是它，也有可能有其他的病毒。」

對於疫苗保護力，國家傳染病中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，月中在中美臨床微生物學與感染病學高端論壇表示，目前國內人群接種的第一批次疫苗來自於原始病毒株，病毒在經過多次變異之後，疫苗的保護效果越來越弱，很難阻止新冠病毒的再次感染。

那場會議專家一致認為，由於新冠病毒的不斷變異，可以令人重複感染；在免疫壓力下，新冠病毒的毒力會不斷下降，最終可能與流感病毒類似；目前國內人群整體的免疫處於窪地，有待進行新冠疫苗的第二劑次加強免疫接種。

首批外國新冠疫苗運往中國 BioNTech先供在華德國人接種

成都疾控中心回應入境隔離「2+3」：可能是試運行

冬至遇冷空氣來襲 中醫教路這樣養生防病最有效

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒