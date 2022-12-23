內地專家指第4針不能再打滅活疫苗 但不一定復必泰？

中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光指出，第4劑一定要變換疫苗，不能再用滅活疫苗。現時內地兩款主流新冠疫苗，國藥和科興疫苗皆為滅活疫苗，曾光的講法再次令人關注是否應該轉打復必泰的問題。不過，儘管內地至今尚未提供復必泰接種，實際上有不少滅活技術路線以外的國產疫苗可供選擇，包括近期流行起來毋須打針的吸入式疫苗。

內地正為長者、長期病患者等高危人群第4劑（第2劑加強免疫）疫苗，並建議第4劑和第3劑（第1劑加強）應相隔6個月以上。

當局提出，民眾接受第4劑疫苗，應優先考慮「序貫」加強免疫，亦即指用不同技術路線的疫苗，實施異源加強免疫。簡單地說就是「溝針」。因為研究發現，溝針能夠獲得更高水平的中和抗體。

《人民日報》就第4劑疫苗溝針，列出現時可供內地民眾選擇的疫苗，可見即使現階段未有復必泰，國產亦有不少選項，包括：

鼻噴式疫苗／

北京萬泰鼻噴流感病毒載體新冠病毒疫苗

5型腺病毒載體疫苗／

康希諾肌注式重組新冠病毒疫

康希諾吸入用重組新冠病毒疫苗

CHO細胞疫苗／

智飛龍科馬重組新冠病毒疫苗

珠海麗珠重組新冠病毒融合蛋白

浙江三葉草重組新冠病毒蛋白亞單位疫苗

sf9細胞疫苗／

成都威斯克重組新冠病毒疫苗（sf9細胞）

S三聚體蛋白疫苗／

神州細胞重組新冠病毒2價S三聚體蛋白疫苗

至於復必泰，德國政府表示，首批已運往中國，現時只供在華德國人接種。另據德媒報道，德國曾向中方表示願意提供數億劑復必泰，助中國應對疫情，但中方婉拒。

曾光：第4針一定要變換疫苗 不能再用滅活疫苗

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責任編輯：連兆鋒