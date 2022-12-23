  • 18°C
香港時間 : 20221223日 (週五) 11:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地專家指第4針不能再打滅活疫苗 但不一定復必泰？

社會熱點 10:43 2022/12/23

分享：

分享：

中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光指出，第4劑一定要變換疫苗，不能再用滅活疫苗。現時內地兩款主流新冠疫苗，國藥和科興疫苗皆為滅活疫苗，曾光的講法再次令人關注是否應該轉打復必泰的問題。不過，儘管內地至今尚未提供復必泰接種，實際上有不少滅活技術路線以外的國產疫苗可供選擇，包括近期流行起來毋須打針的吸入式疫苗。

內地正為長者、長期病患者等高危人群第4劑（第2劑加強免疫）疫苗，並建議第4劑和第3劑（第1劑加強）應相隔6個月以上。

當局提出，民眾接受第4劑疫苗，應優先考慮「序貫」加強免疫，亦即指用不同技術路線的疫苗，實施異源加強免疫。簡單地說就是「溝針」。因為研究發現，溝針能夠獲得更高水平的中和抗體。

《人民日報》就第4劑疫苗溝針，列出現時可供內地民眾選擇的疫苗，可見即使現階段未有復必泰，國產亦有不少選項，包括：

鼻噴式疫苗／
北京萬泰鼻噴流感病毒載體新冠病毒疫苗

5型腺病毒載體疫苗／
康希諾肌注式重組新冠病毒疫
康希諾吸入用重組新冠病毒疫苗

CHO細胞疫苗／
智飛龍科馬重組新冠病毒疫苗
珠海麗珠重組新冠病毒融合蛋白
浙江三葉草重組新冠病毒蛋白亞單位疫苗

sf9細胞疫苗／
成都威斯克重組新冠病毒疫苗（sf9細胞）

S三聚體蛋白疫苗／
神州細胞重組新冠病毒2價S三聚體蛋白疫苗

至於復必泰，德國政府表示，首批已運往中國，現時只供在華德國人接種。另據德媒報道，德國曾向中方表示願意提供數億劑復必泰，助中國應對疫情，但中方婉拒。

曾光：第4針一定要變換疫苗 不能再用滅活疫苗

首批外國新冠疫苗運往中國 BioNTech先供在華德國人接種

快遞退燒藥變衣服？ 內地民眾出奇招寄藥防被偷

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
疫情 傳染病 中國 疫苗

上一篇文章

一線上海醫生自述：科室幾乎「全軍覆沒」 不能因為發燒就不上班

下一篇文章

曾光：第4針一定要變換疫苗 不能再用滅活疫苗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

冬至遇冷空氣來襲 中醫教路這樣養生防病最有效
冬至遇冷空氣來襲 中醫教路這樣養生防病最有效
內地增2966宗本土確診 廣州等多地血庫告急
內地增2966宗本土確診 廣州等多地血庫告急
成都疾控中心回應入境隔離「2+3」：可能是試運行
成都疾控中心回應入境隔離「2+3」：可能是試運行
首批外國新冠疫苗運往中國 BioNTech先供在華德國人接種
首批外國新冠疫苗運往中國 BioNTech先供在華德國人接種
內地快測試劑短缺 採購員提10萬現金到工廠等貨
內地快測試劑短缺 採購員提10萬現金到工廠等貨
世衛：非常關注中國疫情 冀取得更詳細信息作全面評估
世衛：非常關注中國疫情 冀取得更詳細信息作全面評估
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款