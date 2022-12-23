一線上海醫生自述：科室幾乎「全軍覆沒」 不能因為發燒就不上班

內地出台新十條放寬防疫後，上海正迎來後第一次感染高峰，內媒報道，上周以來，幾乎每位上海市民都發覺自己或身邊有人「中招」，而在各大醫院，不少醫護人員亦陸續感染。有一線醫生自述，自己染疫後只在「辦公室躺了一天」，第二天即照常接診；另有耳鼻咽喉科醫生說，科室幾乎「全軍覆沒」，但一切還在照常運轉，指「我們不能因為發燒就不上班」。

據澎湃新聞報道，上海近期陽性感染者人數激增。 國家傳染病醫學中心主任張文宏昨日（22日）指出，預期上海一周內達到感染峰值。多名來自上海三甲醫院、區級醫院的一線醫生，講述了近期醫院的情況。

上海長海醫院急診科主任王美堂：

這一波疫情以來我沒離開過醫院，沒離開過急診。 12月16日我感染病毒，當天症狀很重，我在辦公室躺了一天，17日返崗。因為最近急診很忙，壓力大，實在沒空多休息。這兩天我的症狀已經好多了，鼻塞、咽痛，基本上不影響工作了。

壓力從一些數據能看出來。 12月21日，急診就診人次達到1517，而這一波疫情之前，平時急診一天的就診量大約八九百人次，現在快翻倍了，還在攀升。急診大樓裡，大部分病人看完醫生後會離開，重病患者經過搶救會分流到住院病房，滯留在急診的臨時留觀病人平時約有20多人，現在也達到50多人。這些病人都是我們要照顧的。

另一方面，醫護人員的感染比社會面更早、更快。我覺得這可以理解，一是因為醫護人員本身也是社會成員，和普通人一樣具有在社區感染的風險。二是隨著就診人員激增，醫院的環境要比社會面的風險更高，而醫護人員每天都要面對這樣的風險。

從過往一周來的情況看，我們急診一百多名醫護人員，感染過新冠的已有將近80%，確實很殘酷。急診大部分醫護都是青壯年，都打過疫苗，症狀普遍在上呼吸道系統，如發燒、咳嗽、頭疼等，但還是有醫護人員甚至高熱四五天，很讓人心疼。

目前大部分醫護症狀緩解後，都回到崗位了，很了不起，大家都知道，急診一刻也不能停。醫院也一直在派員支持急診和發熱門診，不過說實話，在這里工作兩三天，還是很快會面臨感染的風險。

作為急診科負責人，我的責任不言而喻，絲毫不敢懈怠。除了管理上的事情，現在我每天堅持查房，一直在一線，和同事們全力以赴保障急診平穩運轉。

上海第十人民醫院耳鼻咽喉科主任張家雄：

這波疫情形勢嚴峻，我們為病人做檢查時，病人幾乎都需要摘下口罩，所以我們耳鼻咽喉科算是高風險崗位，這一波感染下來，全科幾乎「全軍覆沒」。科室裡十幾個員工，現在只剩一個人沒有感染新冠病毒了，但她也有輕微的咽痛症狀。我和太太、孩子也感染了，近兩天，我發燒到將近39度，嗓子也特別痛，感覺疾病還在發展。

不過，科室的一切還在照常運轉。我們不能因為發燒就不上班，該看的專家門診還得看，該手術、該急診，也要照常。大家基本都是帶著病發著燒，在一線工作、值班。如果有同事症狀很嚴重、實在堅持不了，我們症狀輕一點的人就會幫他把班頂上，對排班進行一些調整，大家都很發揚團結互助的精神。

現在的醫生、護士、麻醉師、病人都在感染、發熱，我們的就診人數還在持續增加。因為專科特點、病人需要脫口罩檢查，風險比發熱門診更高。同時，因為這一波感染新冠病毒的很多人都有喉嚨痛、喉嚨幹癢之類的症狀，我們的門診和急診面臨很大的壓力，這也更成為了我們不能停下來的原因。

診療過程中，我們採取「一級加」的防護措施，也就是戴帽子、口罩、面屏，再加反穿衣。我們急診的醫生最辛苦，因為急診24小時開放，也不能拒絕病人，急診醫護最長的值班時間是24小時，從早上8點一直到第二天早上8點才能夠下班，如果有手術的話還下不了班。就我自己而言，上午坐專家門診，下午要在病房處理手術。在發燒的情況下戴口罩長時間上班，肯定是不舒服的，但我們必須堅持、堅持、再堅持。

我覺得目前來講，大家一起咬咬牙，共度時艱，共度難關，共同面對這一波疫情衝擊，作為醫務人員義不容辭。如果說以前是以社會面防控為主，現在才是醫院真正面對考驗的時候。

上海市奉賢區中心醫院急診科主任陳康：

最近這段時間，急診接收的急危重症明顯增多了，我們科室的工作重心也在這裡。

需要搶救的病人之所以多，主要來自兩部分，一是因為天氣轉冷，一些有基礎疾病的患者病情加重送來搶救。另一部分，是基礎疾病患者合併呼吸道系統疾病送來搶救的。所以，現在總體的病人數量比這一輪疫情前數量翻倍，甚至更多。

我們科室感染的醫護人員已有七八成，一般來說沒有症狀了很快就回到崗位。當然科室和醫院會徵求康復人員的意見，只有身體症狀緩解，有返崗意願，才會回來，同時為返崗人員安排力所能及的工作。

我作為科主任管理上的壓力很大。比如排班，每天都有新情況、新問題，以前排班兩週、一個月排一次，現在一天甚至半天排一次，每天要協調人員。

病人收住院的事情也是我最近的重點工作之一，病人增加，床位、病房也變得很緊張，病人都壓在急診肯定不行，需要解決住院、出院等問題。

我現在比較擔心感染峰值的動向，什麼時候來，我們要提前做好準備。目前來看，重症病人雖然增多了，但高峰還沒來，老年人、有基礎疾病的人群相對會晚於社會面感染高峰兩週左右。這些人群感染後，醫療機構的搶救壓力會很大。我們正在積極做準備，擴充重症和搶救床位。

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責任編輯：蒯宇澄

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