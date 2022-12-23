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內地研究生招生考試周末舉行 為陽性考生設隔離考場

社會熱點 11:33 2022/12/23

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內地一年一度的碩士研究生招生考試（初試）周末即將舉行，各地根據教育部等三部門的專項部署，採取「一類一策」組考模式，分類設置考場考點，對於核酸陽性等考生，設施核酸陽性考場等，確保「如期考試、應考盡考、平安研考」。

多省要求 考試期間考生全程佩戴口罩

2023年全國碩士研究生招生考試將於2022年12月24日至26日舉行。上海市教育考試院指出，考點將根據12月21日上午考生核酸檢測結果對考場進行重新編排，核酸結果顯示陽性的考生，將通過專用通道，在特殊考場參加考試。

黑龍江、湖北考點也將按照核酸檢測或抗原檢測結果分類安排考場並適時通知考生。湖北的各考點大門處按照檢測結果分別設置專用通道，考生須根據考點進場路線安排進入相應考場。

教育部等三部門早前在專項部署中要求，考生進入考場前必須佩戴醫用外科口罩或以上級別口罩，進入考場後堅持做好個人防護，提倡全程佩戴口罩。湖北、北京、山東等多個省份還明確，考試期間考生應全程佩戴口罩。

多省份還表示，將加強考場防疫管理，強化考場通風消毒，配足配齊防疫物資、嚴格執行考場防疫規定，確保考生和工作人員身體健康安全。

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責任編輯：蒯宇澄

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