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國台辦回應兩岸重啟小三通：大陸不設任何障礙

國情動向 12:02 2022/12/23

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針對台灣行政院周四（12月22日）宣布重啟兩岸「小三通」專案，大陸國台辦今日（23日）回應稱，大陸方面將不設任何障礙。

台灣的大陸委員會22日在行政院報告「金馬地區民眾春節交通專案」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日（23日）應詢時說：「我們注意到了有關報導。我想強調，恢復福建沿海與金門、馬祖地區的直接往來，大陸方面沒有任何障礙。」

春節在即大陸願優化措施  保障兩岸往來需求
 
她說，春節在即，廣大台胞往返兩岸需求增加，大陸願採取優化措施，盡最大努力通過各種方式保障兩岸同胞往來需求。希望民進黨當局以同胞福祉為念，徹底取消自身單方面設置的障礙，通過既有聯繫渠道，由兩岸相關業者根據兩岸民眾實際需求處理航班等具體問題，恢復「小三通」正常通航。
 
台灣當局22日決定，重啟兩岸小三通的春節方案。小三通將自明年1月7日起至2月6日實施，但對象僅限金門和馬祖民眾及大陸配偶，並以專案申請的方式，向當局提出申請。金門每天最多一班，馬祖每周最多兩班。2月6日後將視中國大陸疫情作滾動式檢討。

小三通是海峽兩岸實施的小型三通模式，自2001年1月2日起開始實施，目標是於福建省與金門縣、連江縣之間進行小規模的通商、通航和通郵。

2020年2月，台灣陸委會宣布暫停小三通客船服務，為自2003年沙士疫情以來再次暫停。

「小三通」將重啟 首波明年1月7日開放金馬民眾

責任編輯：蒯宇澄

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