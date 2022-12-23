字節跳動證實 有TikTok員工不當獲取美國用戶數據

短視頻平台「抖音」海外版TikTok的母公司字節跳動證實，內部調查中發現有員工，在今年夏季不當獲取部分美國用戶，包括兩名美國記者的數據，涉及的四名員工已經被解僱。

據路透社報道，公司高層向員工發出的電郵表示，四名員工其中兩人在中國，兩人在美國，全部已經被開除。公司強調案中沒發現有任何資料外泄，正在採取額外措施保護用戶數據。

涉案TikTok員工是負責監察內部職員操守的，他們在今年夏季發現有懷疑內部對話與商業文件流到記者手上的迹象。為進行調查，他們取得2記者的IP位址，想查出他們是否與疑似泄露機密資訊的員工，同時間出現在相同地點。

TikTok行政總裁周受資在另一封發給員工的電子郵件說，這種不當行為完全不符合公司的原則，他們將繼續加強保安。他強調，在過去的15個月，公司一直致力於構建 TikTok 美國數據安全，確保美國用戶數據留在美國。

美國國會最快在本周通過立法，禁止聯邦政府設備使用TikTok。現時美國已有約19個州，至少部份阻止政府機構裝置使用或訪問TikTok。

美國參議院通過 禁所有政府手機和裝置使用TikTok

責任編輯：蒯宇澄

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