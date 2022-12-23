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中美外長通電話 王毅：新年應有新氣象 冀中美關係止跌回升

國情動向 13:34 2022/12/23

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中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅今日（23日）應約同美國國務卿布林肯通電話。王毅提到，新年應有新氣象，兩國和世界人民都普遍希望中美關係止跌回升。美方指，布林肯提到北京當局對新冠疫情資訊保持透明很重要。

促美勿以「切香腸」方式 不斷挑戰中方紅線

據央視新聞，王毅說，上個月，習近平主席同拜登總統在巴厘島成功會晤，為推動兩國關係走出嚴重困難局面、重回健康穩定軌道進行戰略引領，對外發出了積極信號。雙方團隊按照兩國元首共識開展了一系列接觸，總的看是有益的。但必須指出的是，美方不能一邊要對話，一邊搞遏制；一邊談合作，一邊捅刀子。這不是合理競爭，而是無理打壓；不是管控分歧，而是激化矛盾，實際上還是搞單邊霸凌的老套路。這在中國過去就行不通，今後更行不通。中方將繼續堅決捍衛自身主權安全發展利益。美方必須重視中方正當關切，停止遏制打壓中國發展，尤其不能以「切香腸」方式不斷挑戰中方的紅線。

王毅強調，雙方應聚焦將兩國元首巴厘島共識轉化為實際的政策和具體的行動。雙方主管官員的廊坊會晤是深入、建設性的，要加緊中美關係指導原則磋商，有序推進各層級、各領域對話，通過聯合工作組解決兩國之間的具體問題。

王毅表示，零和思維只會導致兩個大國相互消耗、迎頭碰撞。孰是孰非，一目了然。何去何從，事在人為。雙方要按照兩國元首指明的方向，探索中美兩個大國的正確相處之道，為兩國人民福祉和世界和平穩定作出應盡努力。

布林肯表示，美方願同中方探討兩國關係指導原則，負責任管理美中關係，在符合雙方共同利益的領域開展合作。美方繼續奉行一個中國政策，不支持台灣「獨立」。

布林肯表示，美方讚賞中方發揮領導力和聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議主席國作用，推動達成富有雄心的生物多樣性保護「框架」，期待美中共同推動實施。王毅表示，中國將繼續以習近平生態文明思想為遵循，努力構建人與自然生命共同體，願同各方攜手努力，維護好我們共同居住的唯一星球。

雙方還就烏克蘭問題交換了意見。王毅強調，中國始終站在和平一邊，站在聯合國憲章宗旨一邊，站在國際社會勸和促談一邊。將繼續以自己的方式為化解危機發揮建設性作用。

此外，美國國務院發言人普萊斯發布聲明表示，布林肯在與王毅通話時，討論了當前的新冠疫情情況，國務卿也強調對國際社會保持透明的重要性。他也向王毅表達對俄烏戰爭的憂慮，並重申有必要保持美中官員的溝通管道暢通。

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責任編輯：蒯宇澄

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