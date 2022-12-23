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內地北方重症比南方多？專家認為氣候多於病毒問題

社會熱點 15:25 2022/12/23

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新冠疫情席捲內地，儘管沒有確切統計，但各路消息都顯示，北方確診者出現症狀的比率高於南方。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏亦有同樣講法，並指出上海有症狀病人的比例，介乎北京和廣州之間。但專家普遍認為，即使中國南北目前各自流行的毒株有細微不同，但都是Omicron分支，致病性相差無幾，北方有症狀比例似乎較高的現象，更大程度可能是北方天氣比南方冷造成。

中國疾控中心病毒病所所長許文波近日公佈，中國現階段流行Omicron變異株為BA.5的亞分支BA.5.2和BF.7，分別在31個及24個省份流行，北京以BF.7為主，廣州則以BA.5.2為主。

中國工程院院士鐘南山指出，BA.5.2與BF.7兩種毒株，總體來看沒有明顯差異；大部分人在感染後沒有很明顯的症狀，部分人出現咽乾、咽痛、乾咳、頭痛、發熱等症狀，但發熱溫度高、全身疼痛讓患者很不舒服，與醫學上重症輕症是兩回事，並不是痛得厲害就是重症。

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院副院長、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉亦稱，只要病毒還是Omicron分支，毒性、致病力和傳染性不會有本質改變。至於有人會發燒明顯一點，有人會咳嗽明顯一點，主要還是因人而異，同自身免疫力、年齡、基礎疾病等有關係。

對於南北差異原因，北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗表示，南方人症狀比北方人輕一些，和氣候有一定關係。「我們都知道氣候如果濕潤了，呼吸道的感受確實會好一些，所以這個差異可能是有的，但是南北毒株在致病力上沒有區別。

香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院教授金冬雁亦歸究氣候原因。首先，北方氣溫比較低，病毒比較活躍；其次，廣州開始屬於很局限地暴發，主要發生在城中村，在城市務工者當中，這個群體普遍較為年輕健康，所以整體病症會較輕。

金冬雁稱，當時廣州疫情是通過全民核酸篩查發現，所以就把很多輕症、無症狀的感染者都找出來了，現在才開始慢慢向社區蔓延，暫時還沒到很嚴重的程度，所以也許在後面會比較嚴重，但也可能不一定出現，目前不得而知。

此外，金冬雁表示，據了解，很多北京人僅接種了兩針疫苗，認為接種兩針就可以了，但實際上，至少要接種三針疫苗，時隔半年或者一年沒有接種的話，還應該打第四針。以香港為例，接種了三針疫苗，減緩減少感染的作用就非常明顯，只有原來的10分1。

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