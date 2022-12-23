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內地新冠疫苗接種量急增 連兩日超300萬劑次

社會熱點 15:54 2022/12/23

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內地新冠病毒疫苗接種量正快速攀升，連續兩日超過300萬劑次。

國家衛健委網站數據顯示，12月19日全國累計接種345841.2萬劑次，20日全國累計接種346149.8萬劑次，21日全國累計接種346512.3萬劑次。即12月20日接種超過300萬劑次，21日接種超過350萬劑次。前兩周，這一單日數據均未超過150萬劑次。

新華社今日刊發題為《鞏固疫情免疫屏障》的時評文章，表示面對持續變異的病毒，主動接種疫苗是保護脆弱人群、抵御疫情衝擊、鞏固免疫屏障的關鍵舉措。

曾光：第4針一定要變換疫苗 不能再用滅活疫苗

內地專家指第4針不能再打滅活疫苗 但不一定復必泰？

文章指出，目前中國全人群新冠疫苗全程接種率已超過90%，其中60歲以上及80歲以上老年人全程接種率分別為86.6%和66.4%，80歲以上人群接種率仍亟待提升。

文章稱，接種疫苗有助於保護脆弱人群，有效降低老年人感染新冠病毒後發生重症和死亡的風險。面向全國2.67億60歲以上老年人，疫苗接種率每提升1個百分點，意味著又有200多萬人築起免疫屏障。

文章表示，當前新增感染者處於快速增長期，新一波疫情高峰來臨。做好新冠防護措施，持續推進疫苗接種，就能更好築牢應對疫情的「免疫長城」。

責任編輯：易燕丹

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