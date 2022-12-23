【神州快訊】第六屆世界浙商大會今日在杭州開幕

以「新時代 新征程 新飛躍」為主題的第六屆世界浙商大會於12月23日在浙江杭州開幕。大會由中共浙江省委、浙江省人民政府主辦，中共浙江省委統戰部、浙江省工商業聯合會、浙商總會承辦，37家省級單位共同參與。

大會活動總體構架採取「1+1+X」方式，「1+1」指大會開幕式和世界浙商論壇2場主體活動，「X」指民營企業數字變革論壇等9項專題活動。世界浙商論壇將圍繞中國式現代化進程中浙商的發展機遇和使命擔當，聚焦高質量發展和共同富裕，組織專家學者、重要嘉賓和浙商代表進行深入對話交流。

本屆大會將推廣一批服務浙商的重大數字應用平台，展現浙江省委、省政府以數字化改革為牽引，全力打造一流營商環境的鮮明態度和有力舉措。表彰「高質量發展領軍企業」，頒發「2021—2022全球浙商金獎」。此外，本屆大會把引才、引智、引重大項目作為重點內容。簽約項目主要圍繞「415X先進製造業集群」，將涵蓋數字經濟、生命健康、新能源、新材料等重點產業。項目投資主體廣泛，民企投資佔比較大，兼顧國企、外企等。

據悉，共有逾780名嘉賓出席主體活動，逾1,600名嘉賓出席9場專題活動。其他浙商、友商、華商等通過電視直播和網絡直播收看大會實況。

（資料由第六屆世界浙商大會組委會提供）