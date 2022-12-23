內地春運火車票周六開售 最大客座能力較疫情前增11%

內地2023年春運火車票即將於周六（24日）開售，根據官方預估，這次春運高峰將會開行旅客列車超過6,000對，最大客座能力相較疫情前的2019年春運將增加11%。

據國鐵集團公佈，內地2023年春運自1月7日開始，2月15日結束，為期共40天。節前高峰日將安排開行旅客列車6,077對，節後高峰日安排開行旅客列車6,107對，最大客座能力較疫情前的2019年春運增長11%。

同時，此次春運將開展網路訂餐的車站由55個增加到76個，覆蓋全國絕大部分動車組列車和長距離普速列車；安排站內便捷中轉換乘服務的車站由80個增至100個。取消學生優惠票僅限寒暑假購買的限制，學生可在一學年內任意時間購買4次優惠票。

國鐵集團還表示，會充分運用現代化高鐵成網運營優勢，特別是用好今年新開通的鄭渝高鐵、湖杭高鐵、彌蒙高鐵、和若鐵路、北京豐台站等新線新站資源和新投用復興號動車組等裝備，用好京廣高鐵京武段實現時速350公里高標運營成果，加大客運能力投放。

據官方消息，2022年春運國鐵集團共運輸旅客2.53億人次、相較2021年增長16%。而疫情前的2019年春運鐵路則發送旅客4.1億人次，創下春運史上首度突破4億人次紀錄，但2020年春運僅有2.1億人次。

此外，攜程發布2023元旦假期旅行趨勢報告，截至23日，平台元旦跨省遊預訂佔比已近六成，較中秋小長假穩步提升，較2022年元旦增長34%。此外，跨省團隊遊按年增長46%，機票、本地門票預訂對比中秋增長21%、33%，冰雪消費持續走熱。目前，2023年元旦國內機票搜索熱度已恢復至2022年同期的87%，跨境機票則按年增長133%。

取消「行程卡」帶動出行意願 春運機票預訂單日升8.5倍

北大專家：全國面臨海嘯級疫情 重症高峰還未到

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道