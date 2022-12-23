李克強：要抓緊溝通協調 推動香港和內地人員往來逐步復常 國情動向 19:13 2022/12/23 分享： 分享： 國務院總理李克強在會見香港特首李家超時表示，隨著疫情防控優化調整措施的有序推進落實，有關方面要抓緊溝通協調，推動香港和內地人員往來逐步恢復正常。 據央廣網，李克強並稱，要充分發揮香港獨特優勢，擴大高水平開放，不斷鞏固和提升香港國際金融貿易航運中心地位，加快建設國際創新科技中心，持續發展經濟，努力改善民生。 責任編輯：蒯宇澄 緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 成都疾控中心回應入境隔離「2+3」：可能是試運行 2022/12/22 成都疾控中心回應入境隔離「2+3」：可能是試運行 北大專家：全國面臨海嘯級疫情 重症高峰還未到 2022/12/20 北大專家：全國面臨海嘯級疫情 重症高峰還未到 【內地疫情】吉祥航空明年起陸續恢復所有國際航線 2022/12/21 【內地疫情】吉祥航空明年起陸續恢復所有國際航線 內地春運火車票周六開售 最大客座能力較疫情前增11% 今日 內地春運火車票周六開售 最大客座能力較疫情前增11% 你可能感興趣 成都疾控中心回應入境隔離「2+3」：可能是試運行 15:00 2022/12/22 成都疾控中心回應入境隔離「2+3」：可能是試運行 北大專家：全國面臨海嘯級疫情 重症高峰還未到 16:19 2022/12/20 北大專家：全國面臨海嘯級疫情 重症高峰還未到 【內地疫情】吉祥航空明年起陸續恢復所有國際航線 13:10 2022/12/21 【內地疫情】吉祥航空明年起陸續恢復所有國際航線 一國兩制 疫情 經濟 香港 貿易 李家超