李克強：要抓緊溝通協調 推動香港和內地人員往來逐步復常

國務院總理李克強在會見香港特首李家超時表示，隨著疫情防控優化調整措施的有序推進落實，有關方面要抓緊溝通協調，推動香港和內地人員往來逐步恢復正常。

據央廣網，李克強並稱，要充分發揮香港獨特優勢，擴大高水平開放，不斷鞏固和提升香港國際金融貿易航運中心地位，加快建設國際創新科技中心，持續發展經濟，努力改善民生。

責任編輯：蒯宇澄

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