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助中國3屆奧運奪金 舉重名將呂小軍藥檢陽性被禁賽

社會熱點 20:50 2022/12/23

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中國舉重名將、三屆奧運金牌得主呂小軍藥檢驗出陽性，暫時停賽受查。呂小軍稱對藥檢結果感到震驚，否認違規，並願意配合當局查明原因以證清白。

國際興奮劑檢測機構（ITA）公告，呂小軍在10月30日的一次賽外興奮劑檢測中結果呈陽性，暫時禁賽直至問題解決。當局稱，呂小軍在賽外檢測提供的樣本中，被檢出促紅細胞生成素（EPO）。EPO被世界反興奮劑機構（WADA）列入禁用物質清單。EPO可以刺激紅細胞生成，並提升身體運輸氧氣的能力，從而增加耐力和表現，在醫學上可用於治療貧血。

呂小軍發表聲明，表示非常震驚，自己一直嚴格遵守國際舉重聯合會、世界反興奮劑機構、中國反興奮劑機構規定。「作為一名舉重運動員，我已經乾乾淨淨的贏得了幾乎所有的榮譽，我既無動機也沒有理由在我摯愛的舉重生涯的最後一程使用任何禁用物質。」他稱會配合相關機構展開調查，查出問題的真正原因，還自己清白。

中國舉重協會亦對消息表示震驚，稱協會對運動員實施了最嚴格的反興奮劑教育和管理，中國舉重運動員接受了全世界最高頻率的興奮劑檢查，2017年至今5000多次檢查未出現1例違規行為。協會相信國際檢查機構和國際舉重聯合會會查清事實，做出公正裁決，在嚴厲打擊興奮劑違規行為的同時，也會保障乾淨運動員的合法權利。

責任編輯：連兆鋒

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