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【內地疫情】千萬人口級城市青島公佈：日增50萬感染

社會熱點 11:02 2022/12/24

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內地疫情持續，常住人口達千萬級的山東青島公佈，目前每日新增感染量為49萬人至53萬人，明後天會在此基礎上以10%增速增加。

據青島日報，當地衛健委昨日（23日）介紹，當前青島的新冠感染發病高峰期還未到來，正處高峰來臨前的快速傳播階段。按監測數據推測，青島目前每日新增感染量為49萬人至53萬人，明後天會在此基礎上以10%增速增加。

若以50萬計，每日新增感染人數約佔青島全市人口數的5%左右。

至於醫療條件，青島衛健委介紹，各區市社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院開設發熱診室201家，並拓展了3371個社區診療點，輕症者可在此得到診治。如果患者為重症，社區醫生初步判斷後會將他有序定向地轉至發熱門診。截至目前，全市發熱門診應設盡設，應開盡開。二級以上醫療機構開設發熱門診151家。

青島市現有二級以上醫院床位數接近3萬張，兩個定點醫院的床位數為1540張。原有方艙醫院升級為三級醫院的分院，共有11769張床位。全市共有2309張重症床位，匹配1.2萬名重症醫護人員。

國家衛健委已不再公佈無症狀感染數字，僅通報確診數字，昨日山東新增31宗確診個案。

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責任編輯：尹航

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