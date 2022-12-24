內地著名藥學家蔣華良逝世終年57歲 曾指雙黃連可抑制新冠

內地著名藥學家蔣華良因病醫治無效，在上海逝世，終年57歲。官方未公佈是何疾病。

中科院上海藥物所微信公眾號今日發布訃告，著名藥學家、中國科學院院士、中國民主同盟盟員、中國科學院上海藥物研究所原所長、研究員蔣華良先生因病醫治無效，於2022年12月23日15點54分在上海逝世，終年57歲。

在2020年疫情初期，蔣華良的名字曾和雙黃連一同出現過。據中新社2020年1月31日的報道，中科院上海藥物研究所啟動由蔣華良牽頭的抗新冠病毒感染肺炎藥物研究應急攻關團隊，在前期沙士（SARS）相關研究和藥物發現成果基礎上，聚焦針對該病毒的治療候選新藥篩選、評價和老藥新用研究。近日，經過上海藥物所和武漢病毒所聯合研究，初步發現中成藥雙黃連口服液可抑制新冠病毒。

消息一經發布，雙黃連口服液熱銷。但網上也有一些質疑聲音，比如：一些初步證據提示雙黃連口服液可能能夠抑制新冠病毒，正在開展研究，但目前尚無有力的臨床試驗證據，證明其對新型冠狀肺炎的療效。

2020年2月1日，蔣華良受訪時指，任何藥物都要通過在病人身上試驗才能判斷是否起效。要用臨床數據說話，臨床上沒效就是沒效，光看體外試驗數據是沒有證據的。目前披露的是雙黃連口服液（在抑制新型冠狀病毒研究）的病毒試驗，試驗結果還沒出來。

另據鳳凰網報道，2021年12月，蔣華良在第七屆中醫科學大會上發表報告，指中成藥對新冠病毒有明確的抑制作用，其中包括雙黃連口服液。

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責任編輯：尹航

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