東莞日增30萬感染 首次公佈這一數據：兩千多位醫護帶病工作

內地多地將迎來感染高峰。常住人口達千萬級的廣東東莞公佈，當地感染者正以每天25萬至30萬人的規模增長，且增速越來越快。此外，截至12月22日，超過兩千五百名醫護帶病工作。

據東莞市衛生健康局微信公眾號昨日發布的文章，新冠感染高峰日益逼近，根據數字模型預測結合專家評估判斷，眼下，東莞感染者正以每天25萬至30萬人的規模增長，且增速越來越快，眾多醫療機構和醫護人員承受著史無前例的嚴峻挑戰和巨大壓力。

文中還列出一項此前從未對外公布的數據：截至12月22日，全市公立醫院、社衛機構新冠核酸或者抗原陽性，或者發燒（體溫≧37.5℃）的情況下帶病堅持上崗的醫護人員達到了2528人。

文中提到，這個數據僅能作參考，真實狀況肯定更為嚴重。由於目前醫療機構提倡醫護人員非必要不測核酸，非必要不測抗原，很多人哪怕出現新冠症狀，只要沒倒下就堅持工作。以東莞市人民醫院為例，3000多名在崗職工中，接近一半已感染。

已染疫的清溪社衛中心副主任錢雋說，「從醫近三十年，從未經歷如此慘烈之形勢，即使非典也沒今日之嚴峻」。清溪社衛中心270名員工，病倒了超過100人，「現在是最困難最艱巨的時刻了。」

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責任編輯：尹航

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