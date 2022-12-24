  • 19°C
香港時間 : 20221224日 (週六) 16:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中財辦：中國經濟已挺過最困難時刻 經濟等領域有望加快恢復

經濟脈搏 15:42 2022/12/24

分享：

分享：

中央財辦副主任尹艷林今日（24日）表示，中國經濟已挺過最困難時刻。隨著優化調整疫情防控政策的落實，人流、物流將更加順暢，經濟社會生活各領域都有望加快恢復，經濟活力將得到有效釋放。

尹艷林今日在「中國財富管理50人論壇·2022年會」上作出上述表示。他提到，隨著Omicron病毒特性變化，疫情防控的主要矛盾發生轉變，中共中央審時度勢，從更好統籌疫情防控和經濟社會發展出發作出防疫轉變的重大決策，為經濟恢復創造了重要條件。疫情是當前影響經濟運行的關鍵變量，可以說中國經濟已挺過了最困難時刻。隨著優化調整疫情防控政策的落實，人流、物流將更加順暢，經濟社會生活各領域都有望加快恢復，經濟活力將得到有效釋放。

尹艷林說，展望明年，經濟發展面臨的挑戰很多，外部環境仍動盪不安，世界經濟可能面臨滯脹風險，外需收縮等給中國經濟帶來的影響加大加深。從國內看，經濟恢復基礎尚不牢固，三重壓力仍較大，但發展的有利因素增多，經濟運行有望整體好轉。

他說，從更長周期看，近年的經濟下行只不過是疫情帶來的短期擾動，尚不足以改變中國經濟發展的長期趨勢，經濟快速恢復的曙光就在前頭，對此要有十分的信心。

尹艷林認為，要推動經濟運行整體好轉，要把握好八個重點方向，包括大力提振市場信心、恢復和擴大消費、有效帶動社會投資，及促進房地產業健康發展等。

中財辦韓文秀：明年中國經濟運行有望總體回升

中央經濟工作會議：明年加大宏觀政策調控力度

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
中國共產黨 中共中央政治局 疫情 滯脹 經濟數據表現 外交 財政政策 貨幣政策 宏觀分析 經濟衰退

下一篇文章

商務部：將為境外商務人員來華商務洽談提供更多便利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
商務部：將為境外商務人員來華商務洽談提供更多便利
商務部：將為境外商務人員來華商務洽談提供更多便利
實施逾一年 廣州二手房參考價機制取消？中介和銀行這樣說
實施逾一年 廣州二手房參考價機制取消？中介和銀行這樣說
江蘇南京購房政策再鬆綁：外地人購房無需社保
江蘇南京購房政策再鬆綁：外地人購房無需社保
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
外媒：工人染病請假 中國工廠面臨人手短缺
外媒：工人染病請假 中國工廠面臨人手短缺
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款