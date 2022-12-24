中財辦：中國經濟已挺過最困難時刻 經濟等領域有望加快恢復

中央財辦副主任尹艷林今日（24日）表示，中國經濟已挺過最困難時刻。隨著優化調整疫情防控政策的落實，人流、物流將更加順暢，經濟社會生活各領域都有望加快恢復，經濟活力將得到有效釋放。

尹艷林今日在「中國財富管理50人論壇·2022年會」上作出上述表示。他提到，隨著Omicron病毒特性變化，疫情防控的主要矛盾發生轉變，中共中央審時度勢，從更好統籌疫情防控和經濟社會發展出發作出防疫轉變的重大決策，為經濟恢復創造了重要條件。疫情是當前影響經濟運行的關鍵變量，可以說中國經濟已挺過了最困難時刻。隨著優化調整疫情防控政策的落實，人流、物流將更加順暢，經濟社會生活各領域都有望加快恢復，經濟活力將得到有效釋放。

尹艷林說，展望明年，經濟發展面臨的挑戰很多，外部環境仍動盪不安，世界經濟可能面臨滯脹風險，外需收縮等給中國經濟帶來的影響加大加深。從國內看，經濟恢復基礎尚不牢固，三重壓力仍較大，但發展的有利因素增多，經濟運行有望整體好轉。

他說，從更長周期看，近年的經濟下行只不過是疫情帶來的短期擾動，尚不足以改變中國經濟發展的長期趨勢，經濟快速恢復的曙光就在前頭，對此要有十分的信心。

尹艷林認為，要推動經濟運行整體好轉，要把握好八個重點方向，包括大力提振市場信心、恢復和擴大消費、有效帶動社會投資，及促進房地產業健康發展等。

中財辦韓文秀：明年中國經濟運行有望總體回升

中央經濟工作會議：明年加大宏觀政策調控力度

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道