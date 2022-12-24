【內地疫情】上海醫藥與日本藥企簽訂新冠口服藥進口分銷協議

日本鹽野義製藥公司與上海醫藥子公司海控股有限公司（簡稱「上藥控股」）簽訂協議，由上藥控股獨家進口及在華銷售新冠口服藥，已向相關部門申請新藥上市許可。

據內媒報道，上海醫藥（02607）12月23日晚間公告稱，公司全資子公司上藥控股與平安鹽野義就新冠口服藥Ensitrelvir的進口品簽訂了《進口分銷協議》，上藥控股將作為Ensitrelvir進口品在中國大陸地區的獨家進口商和經銷商。同時，上海醫藥與平安鹽野義就更廣泛的新藥和仿製藥產品在更深遠的合作層面簽訂了《戰略合作框架協議》。

公告顯示，Ensitrelvir是口服小分子抗病毒藥物，最初由平安鹽野義母公司日本鹽野義制藥株式會社和北海道大學共同研發，通過選擇性地阻礙3CL蛋白酶從而達到抑制新冠病毒增殖的效果。該藥已於2022年11月22日在日本依據日本厚生勞動省的緊急批准制度獲得了生產銷售許可，批准其用於治療新冠病毒感染。目前，該藥在中國大陸地區處於開始向中國國家藥品監督管理局藥品審評中心提交新藥上市許可申請階段。

報道指出，鑒於新冠特效治療藥物的特殊性和產品研發自身的複雜性，Ensitrelvir是否可依據當下已得的研發數據直接獲得緊急使用授權從而上市、是否還需要在中國大陸補充臨床數據、是否會遵循慣常或特殊的審批程序和流程等問題，尚存不確定性。

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責任編輯：尹航

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