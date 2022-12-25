王毅談2023外交六大任務：積極對外開放 維護供應鏈穩定暢通

國務委員兼外長王毅今日（25日）表示，明年要統籌拓展全方位外交佈局，深化中俄戰略互信和互利合作，爭取中美關係校準並重回正確航向，亦提到為中外人員往來提供更多便利，維護產業鏈供應鏈穩定暢通。

據澎湃新聞，王毅在2022年國際形勢與中國外交研討會上表示，2023年是全面落實黨的二十大精神開局之年，要全面貫徹黨的二十大確立的方針，開創中國特色大國外交的新格局。

他提到，要更好服務保障元首外交和中心工作。明年元首外交將掀起新高潮，主場外交也將亮點紛呈。

爭取中美關係校準

要統籌拓展全方位外交佈局。深化中俄戰略互信和互利合作，夯實兩國全面戰略協作夥伴關係。落實中美元首達成的共識，爭取中美關係校準並重回正確航向。密切中歐高層往來和戰略溝通，推動中歐關係行穩致遠。

要不斷匯聚全球治理最大公約數；積極服務國家高質量發展和對外開放。

他提到，疫情防控在取得重大成果基礎上，面臨新形勢，進入新階段，有必要為中外人員往來提供更多便利，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，培育全球發展的新動能。

提到「堅決鬥爭」

要持續築牢捍衛國家利益堅強防線。旗幟鮮明反對一切霸權霸凌霸道，抵制任何單邊保護行徑，堅定維護國家主權、安全、發展利益，同一切企圖遲滯甚至阻斷中華民族偉大復興進程的勢力開展堅決鬥爭，牢牢掌握中國發展和安全的戰略主動權。

最後，要着力提升國際傳播力和話語權，不斷增進國際社會對中國道路理念制度的理解認同。適應數碼化、全媒體的新發展，讓真相傳得更廣，讓謊言無處遁形。

責任編輯：袁瑋婧