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首批轉陰的北方人已湧向三亞 海南旅行社：北京訂單暴漲3倍

社會熱點 12:32 2022/12/25

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近期首批轉陰的北方人已經開始旅行，海南旅遊業迅速回升，有旅行社指前段時間需求幾乎為零的北京訂單也在近期暴漲了300%。

據都市快報報道，在北京的雨彤轉陰後第一件事，是為全家預訂了飛往三亞的酒店和機票。她說去一個環境和空氣都好點的地方，有利於後期恢復。這一做法也得到了很多北方人的呼應。

報道引述浪漫天涯國際旅行社（海南）有限公司的塗經理敏銳地判斷，昨日（24日）來自河北的同個航班的單子明顯增加，可能是河北旅行社包機來的。

也是在這些天，塗經理開始接到華東地區旅行社的詢價，即使她在杭州的同事大多還處於陽性狀態，但也開始張羅着元旦以後的市場，「北京已經動起來了，華東在1-2周之後肯定也會有所反應。」

三亞進港旅客較11月翻兩番

數據也驗證了這一情況，上週五（23日），三亞機場進港旅客25066人次，高於12月中旬日均2萬人的水平，更是比11月5000人次翻了兩番。攜程數據顯示，近一周北京遊客赴三亞的酒店預訂量比去年同期增長30%，按周增長28%。

遊客湧入讓一些酒店的入住率得到明顯提升。「我們現在的入住率在85%左右，和月初相比翻了一番。」三亞銀泰陽光度假酒店市場營銷經理李尚軍介紹，「新十條」剛頒佈時大部分人在觀望，現在已經轉陰的人邁出了報復性出遊的第一步。

當地一名地接表示，「近期確實有不少轉陰的人群來，但我們還不太敢大規模接待。」包括他們和酒店人員在內，感染的風險還很大，「如果大規模感染，還是會帶來一個陣痛期。」 另外，對於這個時間點去往熱門目的地，不少人也在擔心重複感染的問題。

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責任編輯：袁瑋婧

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