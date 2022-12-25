前財政部長樓繼偉：明年實現較高增長預期仍十分困難 赤字率需提高到3%以上

財政部原部長樓繼偉今日（25日）指出，由於前三季度增長速度只有3%，全年增長顯然會低於預期，可能在3%左右。他建議明年預期增長目標應定5%以上，赤字率提高到3%

據《證券時報》，樓繼偉在中國財富管理50人論壇2022年會上指出，今年經濟增長預期目標為5.5%，還有一個重要原因是爭取提供更多的就業機會，保住就業是保民生的基礎。因此無論從短期擴大就業來看，還是實現遠景目標來看，明年的預期增長目標應當定的比較高，比如5%以上。

明年要實現較高預期增長目標仍舊十分困難

樓繼偉認為，儘管存在低基數效應，疫情防控辦法也做出了全面改善，但明年要實現較高預期增長目標，仍舊十分困難。

具體來看，第一，去年出現的需求不足、供給衝擊、預期轉弱「三重壓力」仍在持續，而且疊加疫情防控中出現層層加碼、一刀切的現象，造成供應鏈斷裂，不少企業倒閉，就業不足，雖然已得到改善和糾正，「三重壓力」仍有所加重。

第二，疫情的變化存在不確定性。在全面改變疫情防控辦法之後，已出現新一波感染高峰，而且感染高峰可能會經歷數個波次，才能逐步平緩。為避免同全球經濟、技術、人文全面脫鈎，國門必須適時開放，但病毒在境外已經出現新的變異，放開之後不確定性還會增強。

第三，多重因素造成市場信心不足，特別是民營企業信心不足。改變疫情防控辦法後，信心略有恢復。黨的二十大在「推動國有資本和國有企業做強做優做大」之後，首次並列性的提出「促進民營經濟發展壯大」，全面落實這一要求有利於提振市場信心。

第四，新一輪疫情衝擊結束後，經濟不可能報複式反彈。信心提振需要有一個過程，而且大量的小微企業，特別是接觸性服務業，收入降低的居民，都需要首先修復資產負債表，然後才可能正常的投資和消費。

首先仍需減費降稅作為主要措施

樓繼偉表示，這些不利因素可能延續到明年第二季度。他認為，推動經濟運行整體好轉，積極的財政政策要加力提效，首先仍需要將減費降稅作為主要措施。「這有利於保住市場主體，保住了他們就保住了就業。」

同時，要優化支出政策，包括繼續加大對小微企業和個體工商戶特別是接觸性服務業的房租減免政策，將補貼項目擴大到水、電、燃氣等項目上，以及階段性發放消費券，讓補貼直達需要紓困的對象。

此外，樓繼偉建議，地方預算赤字可以適當增加，「總體上看，全國一般預算赤字需要增加，主要用於增加經常性支出，赤字率也需要提高，可能需要提高到3%以上。」

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責任編輯：袁瑋婧