染疫潮衝擊？Tesla上海廠據報提早放假停產

Tesla上海廠據報昨日（24日）已暫停上海工廠的生產，該公司未給出原因。

路透今天援引一份內部通知和兩名消息人士的話指，Tesla提前執行了之前的計劃，即在12月的最後一周暫停該工廠的大部分工作。

報道稱，這家美國汽車製造商取消了早班，並告訴其生產率最高的製造中心的所有工人，他們可以開始休息了。該公司沒有給出原因。

路透社本月稍早報道，Tesla計劃從今日（25日）至明年1月1日暫停該工廠的Y型車生產。

自內地放鬆了新冠動態清零政策，感染人數不斷上升，這一突然舉動受到企業和公眾的歡迎，但短期內嚴重擾亂了企業運營。

其中一位消息人士說，作為這一浪潮的一部分，Tesla及其供應商的工人也在生病，在過去一周給運營帶來了挑戰。

Tesla還在努力應對庫存水準升高的問題，因為其第二大市場正在為經濟衰退做準備。該消息人士補充稱，上海工廠在上周一直專注於生產出口車型。

據報道，該廠將在月底暫停Model Y的組裝，這是特斯拉上海工廠本月計劃減產約30%的一部分。Model Y是Tesla最暢銷的車型。

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責任編輯：袁瑋婧