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浙江日增感染者突破百萬 官方預計下周達每日200萬高峰

社會熱點 16:52 2022/12/25

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浙江省衛健委表示，目前浙江省日新增報告的陽性人數已突破100萬宗，預計元旦前後達最高峰，每日新增陽性達200萬人。

據澎湃新聞，浙江省衛健委副主任俞新樂在省新冠疫情防控新聞發佈會上介紹，根據近期病例監測和社區的抽樣調查，對感染的情況進行預測，預計浙江省的高峰期即將達到，預期元旦前後達到高位的平台期。到達最高峰後，浙江全省每日新增陽性人數將最高達200萬，高峰期預計維持一周。

發熱門診就醫人數為平時14倍

報道指，截至昨日（24日），浙江省共開放發熱門診診間6595間，按每個診間日接診90人次計算，全省發熱門診最高日接診能力可以達到60萬人次。過去一周，全省發熱門診單日最高就診人次為40.84萬人，是平時的14倍。

根據數據監測，浙江省到發熱門診就診的發熱病人數量已經開始下降，發熱病人基層就診比例從20%提高到了44.7%。

俞新樂表示，隨着老年人感染人數的增加，有住院需求及重症發病人數在增加，為有效應對住院高峰，浙江將根據當前門診工作量變化和發熱患者需求，將部分普通門診、專科門診調整為發熱門診，提升服務能力。並同步設置簡易的發熱配藥門診，簡化流程，實現快速配藥、快速分流發熱患者。

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責任編輯：袁瑋婧

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