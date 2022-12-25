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前廣州市長黎子流染疫後逝世 享年91歲

社會熱點 18:01 2022/12/25

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前廣州市長黎子流今早（25日）在家中去世，享年91歲，網上知情人士指其15日感染新冠病毒，10日後辭世。

據鳳凰網廣東佛山微博，「據悉，黎子流今早在家中逝世，享年91歲。黎子流在任內推動了廣州地鐵的立項興建，作為廣東順德人，他粵語金句頻出，名言『得就得，唔得翻順德』流傳甚廣。​他是順德龍江人。圍墾橫琴中心溝、推動順德改革開放、辦五邑大學、修外海大橋、建廣州地鐵……功績突出。​​」

黎子流擔任創會主席的廣州市高爾夫球協會早上發出通知，黎子流早上去世。據原廣州市人大副主任周慶強發出「沉痛悼念尊敬可愛的黎市長！」的信息： 黎市長從15號感染新冠病毒，到今晨6點新冠感染第10天辭世！說明新冠病毒十分凶殘！特別是對老人家極不「友善」。

黎子流生於1932年，廣東順德人。1951年，他被選派為順德縣大洲鄉土改隊員，任小組長。1953年加入中國共產黨。1966年至1969年文化大革命期間，黎子流被列為「三反分子」和「走資派」，接受了100多場批判，入獄兩年。

1974年，黎子流擔任中共順德縣委副書記、書記、佛山地委委員。1983年，調任中共江門市委書記，並推動興建連接江門至中山的外海大橋。1990年，黎子流被任命為廣州市人民政府副市長、代市長，後任市長，任內推動興建連接廣州市區至白雲機場的道路及廣州地鐵等大型建設，是全國著名的改革大將。

1997年，黎子流離任官職，並在一年後正式退休。他在家鄉廣東順德龍江鎮，創辦「新世紀農業園」，獲香港的恆基兆業、新世界發展、信德集團、嘉華集團等參與投資。

今年7月29日，他出席《粵劇表演藝術大全·音樂卷》首發式暨「戲曲傳統曲牌交流欣賞會」上發言，說話依然鏗鏘有力，金句連連。他說：「人生自古誰無死，還有余熱就發光！」又引順德名句：「幹了不說，幹完再說，多幹少說。」

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責任編輯：袁瑋婧

 

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