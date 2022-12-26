解放軍在台島周邊戰備警巡及打擊演練 回應美台勾連挑釁

解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，解放軍東部戰區周日（25日）在台灣周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練。他同時強調，這是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應。

解放軍東部戰區微信公號周日晚發布上述消息。施毅指出，解放軍東部戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。

除了施毅的講話，東部戰區微信公號還發布了三張照片並搭配簡短圖說，分別顯示「轟炸機接令升空」、「作戰艦艇向目標海域高速機動」，以及「空中眺望台島中央山脈」。

▲ 作戰艦艇向目標海域高速機動

▲ 解放軍東部戰區發布，空中眺望台島中央山脈

據報道，美國總統拜登上周五（23日）簽署2023年度國防授權法案，授權未來五年提供台灣100億美元軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。法案呼籲美台聯合軍演、邀台參與2024年環太平洋軍演。

中國外交部、國防部等上周六（24日）已針對此事表態反對，指法案違反「一個中國」原則。

外交部發言人指出，上述法案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，給台海和平穩定造成嚴重損害。中方敦促美方把兩國元首巴厘島會晤的重要共識落到實處，摒棄冷戰零和思維和意識形態偏見，客觀理性看待中國發展和中美關係，不得實施有關法案中的涉華消極條款。中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。

此外，據台媒報道，解放軍71架軍機近兩日在台海周邊活動，其中47架軍機飛越海峽中線及進入台灣西南空域，創近期最多紀錄。

責任編輯：蒯宇澄

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