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上海科華生物創始人因感染新冠伴發基礎性疾病逝世 享年66歲

社會熱點 12:00 2022/12/26

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體外診斷上市公司上海科華生物工程股份有限公司（*ST科華，深：002022，以下簡稱「科華生物」）在官網官網發布訃告，公司創始人、原董事長，原上海市生物醫藥行業協會副會長唐偉國，因感染新型冠狀病毒伴發基礎性疾病，於昨日（25日）在上海不幸逝世，享年66歲。

科華生物在訃告中稱，唐偉國是中國體外診斷國產化的開拓者和踐行者，他帶領科華生物自創立之初以創新技術為基石，開創了國產酶免試劑和生化試劑產品的先河，帶領許許多多科華人共同鑄就了中國體外診斷的行業龍頭，也引領行業發展幾十年。中國體外診斷的發展離不開唐先生的付出，唐先生為中國醫療行業體外診斷領域的發展做出的突出貢獻也將永遠被銘記。

公開資料顯示，唐偉國，1956年出生，中國國籍，擁有境外永久居留權，碩士，高級工程師。曾任上海生物製品研究所科研人員，上海科華生化試劑實驗所科研人員，上海科華生物技術有限公司總經理、董事長。唐偉國在任期屆滿於2017年5月10日不再擔任科華生物董事長及董事。

公開資料顯示，科華生物2004年7月21日登陸深交所中小板，是一家集研發、生產、銷售於一體，有豐富生產經驗和完整醫療診斷產品梯隊的體外診斷公司，公司自產產品聚焦免疫診斷、生化診斷、分子診斷、即時診斷（POCT）四大板塊。

責任編輯：蒯宇澄

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