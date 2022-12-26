掛喜報賀急診人次破200萬遭批  浙江台州醫院急撤下

內地正處於疫情高峰期，但浙江台州中心醫院卻懸掛喜報「熱烈祝賀我院門急診服務人次突破200萬」，引發輿論批評，醫院回應稱，本意是想稱讚醫護不易，內容確實不當，已撤下喜報。

據「極目新聞」報道，有人近日在浙江台州市中心醫院發現，院內電子顯示屏上發布了一封喜報，喜報內容顯示：「2022年12月21日，我院門急診服務人次突破200萬」。網民將喜報照片發上網，隨即引發廣泛評論。

醫院被批「喪」事「喜」辦

部分網民認為，醫院將就診患者人數作為喜報公開進行祝賀，不合適，有人質疑醫院「把救死扶傷做成了一門生意，拼起了KPI」，還有網民直指醫院「喪」事「喜」辦，沒人性。

對此，台州市中心醫院一名工作人員周一（26日）受訪時回應稱，截至12月21日，該院門診和急診服務人次超過200萬。醫院認為醫護人員面臨疫情，還接待了這麼多患者，很不容易。

這名工作人員稱，目前，醫院近三分之一的一線醫護人員感染沒法上崗，其餘人員都堅守在崗位，喜報的本意是想給醫護人員解壓和鼓勵，但內容確實不太恰當，目前已經撤下，為此感到抱歉。

台州市衛健委工作人員稱，已註意到此事，目前市里相關部門正指導院方進行處理。

台州市中心醫院官網資料顯示，該院於2000年6月開診，是一家集醫療、教學、科研、預防、保健與康復為一體的三級甲等綜合性醫院。急診科具備完整的「院前急救-急診急救-重症監護」現代急救醫學服務體系中心，是台州市急救醫學的示範單位之一。

責任編輯：蒯宇澄

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