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中國用美人計滲透南韓？中使館：故意炒作抹黑

國情動向 16:55 2022/12/26

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中國駐韓國大使館時隔三天再針對個別南韓媒體涉華不實報道發文，批評這些媒體不顧事實真相，捕風捉影、借題發揮，故意炒作抹黑中國形象。

據中國駐韓國大使館官方微信公號周一（26日）消息，中國駐韓大使館發言人稱，對韓個別媒體涉華不實報導表示強烈不滿和堅決反對。

發言人說，近日韓國個別媒體繼炒作所謂「海外警察站」後，又聲稱「中國通過美人計」等方式對韓國進行滲透，干涉韓內政，甚至還點名道姓提及中國前駐韓大使。 「我想強調，有關報導完全是無中生有、蓄意中傷，有違禮節。正所謂欲加之罪，何患無辭。」

發言人批評，個別媒體不顧事實真相，捕風捉影、借題發揮，故意炒作抹黑中國形象，毒化中韓關係民意氛圍。 中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，不干涉內政是聯合國憲章的基本原則，也是中國外交的一貫立場。 中方願重申始終尊重韓國內政，過去從未今後也不會干涉韓國內政。多年來，中國駐韓國大使館同韓國政治、經濟、文化、學術、地方等各界人士開展正當交往，旨在推動中韓友好交流與合作，促進兩國人民之間的友好感情。 「我相信韓國駐華使館也是這麼做的。中方將繼續積極推動中韓戰略合作夥伴關係不斷發展，更好造福兩國和兩國人民。」

發言人強調，媒體是民眾了解世界的窗口，有著重要的社會影響和責任。中方敦促韓國個別媒體基於客觀公正立場看待和報導涉華內容，立即停止不負責任的報導，停止污衊中國、抹黑中國形象，停止毒化中韓關係民意氛圍。

針對有南韓媒體指中國在首爾設立「海外警察站」，中國駐韓國大使館發言人上周五（23日）就事表示遺憾，並指報道「毫無事實根據。」

責任編輯：蒯宇澄

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