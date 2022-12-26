  • 16°C
香港時間 : 20221226日 (週一) 20:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

濫用市場支配地位 知網被罰8760萬元人民幣

經濟脈搏 18:40 2022/12/26

分享：

分享：

中國學術文獻網絡數據庫「知網」因濫用市場支配地位實施壟斷行為，被國家市場監督管理總局處以8760萬元（人民幣，下同）罰款，並責令其停止違法行為、進行全面整改。

據市場監督管理總局官網周一（26日）發布對知網濫用市場支配地位案的行政處罰決定書，市場監管總局2022年5月依據《反壟斷法》對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查。

經查，知網在中國境內中文學術文獻網絡數據庫服務市場具有支配地位。 2014年以來，知網濫用該支配地位實施壟斷行為。一是通過連續大幅提高服務價格、拆分數據庫變相漲價等方式，實施了以不公平的高價銷售其數據庫服務的行為；二是通過簽訂獨家合作協議等方式，限定學術期刊出版單位、高校不得向任何第三方授權使用學術期刊、博碩士學位論文等學術文獻數據，並採取多種獎懲措施保障獨家合作實施。

調查表明，知網實施不公平高價、限定交易行為排除、限制了中文學術文獻網絡數據庫服務市場競爭，侵害了用戶合法權益，影響了相關市場創新發展和學術交流傳播，構成《反壟斷法》禁止的「以不公平的高價銷售商品」和「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

國家市場監管總局責令其停止違法行為，並處以其2021年中國境內銷售額17.52億元5%的罰款，涉及8760萬元。

知網公布全面加強合規建設等15項整改措施

「CNKI知網」微信公號發文指，收到市監總局的行政處罰決定書，對此誠懇接受，堅決服從。

知網指出，在廣泛徵求意見的基礎上，制定了徹底整改獨家合作、大幅降低服務價格、保護作者合法權益、持續優化相關服務、全面加強合規建設等15項整改措施。

據整改方案，知網解除獨家合作協議；停止新簽、續簽獨家合作協議，積極主動與期刊、高校協商盡快解除現有獨家合作協議；降低銷售價格；用戶的學術文獻數據庫服務實際成交價格3年內下調30%以上，降價不降低服務質量；開放個人論文查重服務；回應廣大師生和科研人員合理需求，面向個人開放論文查重服務，定價不高於市場主流產品。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

針對知網涉壟斷 市場監管總局：正依法開展相關工作
2022/04/26
針對知網涉壟斷 市場監管總局：正依法開展相關工作
內地對知網啟動網絡安全審查 指其掌握重要數據及敏感信息
2022/06/24
內地對知網啟動網絡安全審查 指其掌握重要數據及敏感信息

你可能感興趣

針對知網涉壟斷 市場監管總局：正依法開展相關工作
15:08 2022/04/26
針對知網涉壟斷 市場監管總局：正依法開展相關工作
內地對知網啟動網絡安全審查 指其掌握重要數據及敏感信息
18:38 2022/06/24
內地對知網啟動網絡安全審查 指其掌握重要數據及敏感信息
中國市場 壟斷 競爭條例 中國

下一篇文章

【中國樓市】東莞全域即日起放開住房限購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
【中國樓市】東莞全域即日起放開住房限購
【中國樓市】東莞全域即日起放開住房限購
中財辦：中國經濟已挺過最困難時刻 經濟等領域有望加快恢復
中財辦：中國經濟已挺過最困難時刻 經濟等領域有望加快恢復
前財政部長樓繼偉：明年實現較高增長預期仍十分困難 赤字率需提高到3%以上
前財政部長樓繼偉：明年實現較高增長預期仍十分困難 赤字率需提高到3%以上
染疫潮衝擊？Tesla上海廠據報提早放假停產
染疫潮衝擊？Tesla上海廠據報提早放假停產
商務部：將為境外商務人員來華商務洽談提供更多便利
商務部：將為境外商務人員來華商務洽談提供更多便利
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款