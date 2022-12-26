濫用市場支配地位 知網被罰8760萬元人民幣

中國學術文獻網絡數據庫「知網」因濫用市場支配地位實施壟斷行為，被國家市場監督管理總局處以8760萬元（人民幣，下同）罰款，並責令其停止違法行為、進行全面整改。

據市場監督管理總局官網周一（26日）發布對知網濫用市場支配地位案的行政處罰決定書，市場監管總局2022年5月依據《反壟斷法》對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查。

經查，知網在中國境內中文學術文獻網絡數據庫服務市場具有支配地位。 2014年以來，知網濫用該支配地位實施壟斷行為。一是通過連續大幅提高服務價格、拆分數據庫變相漲價等方式，實施了以不公平的高價銷售其數據庫服務的行為；二是通過簽訂獨家合作協議等方式，限定學術期刊出版單位、高校不得向任何第三方授權使用學術期刊、博碩士學位論文等學術文獻數據，並採取多種獎懲措施保障獨家合作實施。

調查表明，知網實施不公平高價、限定交易行為排除、限制了中文學術文獻網絡數據庫服務市場競爭，侵害了用戶合法權益，影響了相關市場創新發展和學術交流傳播，構成《反壟斷法》禁止的「以不公平的高價銷售商品」和「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

國家市場監管總局責令其停止違法行為，並處以其2021年中國境內銷售額17.52億元5%的罰款，涉及8760萬元。

知網公布全面加強合規建設等15項整改措施

「CNKI知網」微信公號發文指，收到市監總局的行政處罰決定書，對此誠懇接受，堅決服從。

知網指出，在廣泛徵求意見的基礎上，制定了徹底整改獨家合作、大幅降低服務價格、保護作者合法權益、持續優化相關服務、全面加強合規建設等15項整改措施。

據整改方案，知網解除獨家合作協議；停止新簽、續簽獨家合作協議，積極主動與期刊、高校協商盡快解除現有獨家合作協議；降低銷售價格；用戶的學術文獻數據庫服務實際成交價格3年內下調30%以上，降價不降低服務質量；開放個人論文查重服務；回應廣大師生和科研人員合理需求，面向個人開放論文查重服務，定價不高於市場主流產品。

責任編輯：蒯宇澄

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