國家衛健委：「乙類乙管」是打有準備之仗 絕非被動放開

內地下月8日起解除對新型冠狀病毒感染採取的甲類傳染病管控措施；新型冠狀病毒感染不再納入《國境衛生檢疫法》規定的檢疫傳染病管理。國家衛健委今日介紹，調整為「乙類乙管」打的是有準備之仗，絕不是被動的放開。

在今日的國務院聯防聯控新聞發布會上，國家衛健委新聞發言人米鋒介紹，當前，中國疫情防控進入新階段，面臨新形勢、新任務，工作重心從「防感染」轉向「保健康、防重症」。實施「乙類乙管」，是綜合評估病毒變異、疫情形勢和中國防控工作等基礎上作出的防控策略調整，是實事求是、因時因勢優化完善防控措施的主動作為，是為了不斷提升防控工作的科學性、精準性、有效性。

米鋒說，實施「乙類乙管」，絕不是放開不管，重點是強化服務和保障。要抓實抓細醫療救治資源準備，著力保障群眾用藥需求，全力做好老年人、兒童等重點人群的防護和救治，特別是強化老年人疫苗接種和健康管理，切實加強農村地區疫情防控。

國家衛健委副主任李斌表示，從傳染病的特征、健康影響、疫情形勢和防控工作需要出發，將一種傳染病從乙類甲管調整為乙類乙管，需具備相關條件。這是傳染病防治法明確要求的，是依法防控的鮮明體現。當前，隨著病毒變異、疫情變化、疫苗接種普及和防控經驗積累，中國新冠疫情防控進入新階段，防控工作面臨新形勢新任務。而我們密切跟蹤病毒特點，研判疫情形勢變化，加快推進疫苗接種和藥物供給，加強醫療救治和防控體系建設，提升應急處置能力等因素，都為我們調整新冠病毒感染的法律歸類創造了條件。因此，調整為「乙類乙管」我們打的是有準備之仗，而絕不是被動的放開。

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責任編輯：尹航

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