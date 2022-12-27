新冠病毒感染調整為「乙類乙管」 一文看懂防控措施四個不同

內地昨夜宣布將新冠病毒感染調整為「乙類乙管」。官方今日介紹，防控措施方面主要有四個不同。

今日的國務院聯防聯控新聞發布會上通報，

在傳染源發現方面：

「乙類甲管」時，主要通過風險職業人群「應檢盡檢」、風險區域全員核酸篩查等方式發現感染者。實施「乙類乙管」後，主要通過醫療機構就診、居民自我健康監測、重點人群檢測等方式發現感染者。各地要保證社區保留足夠數量的便民核酸檢測點，保證零售藥店、藥品網絡銷售電商等充足供應抗原檢測試劑，有效滿足居民檢測需求。

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在傳染源管理方面：

「乙類甲管」時，對發現的感染者和未排除的疑似病例實行隔離治療措施，同時對密切接觸者開展流行病學調查和隔離觀察。實施「乙類乙管」以後，對於發現的無症狀和輕症感染者，可自願選擇居家健康管理，對於不具備居家條件或不想居家、擔心傳染家人的居民也可選擇前往方艙醫院隔離治療。各地也為自願集中隔離者提供類似「健康之家」等隔離服務。

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在社會面防控方面：

從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」後，社會面防控措施將更多集中在重點場所、重點機構、重點人群，取消或減少對其他場所機構和人員活動的限制，盡量減少對群眾正常生產生活秩序的影響。比如除養老機構、社會福利機構等特殊場所，不再查驗核酸檢測陰性證明；不再對跨區域人員開展落地檢、不再對外溢風險人員開展跨區域協查；不再劃定高、低風險區，不再採取高風險區「足不出戶、上門服務」等相應的風險區域管控措施。

在國境衛生檢疫方面：

「乙類乙管」後，對入境人員，不再實施閉環轉運、集中隔離等措施，來華人員按海關要求填寫健康申明卡，申報正常且海關口岸常規檢疫無異常的人員可直接進入社會面。對入境物品不再採取預防性消毒，對進口冷鏈食品不再進行抽樣檢測。

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責任編輯：尹航

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