中疾控：新冠感染數據每月公步 不再區分輸入和本土

內地宣布明天1月8日起將新冠調整為「乙類乙管」，中疾控指，今後疫情數據每月公布一次，當中包括不再區分本土的病例和輸入的病例等。

據《北京青年報》報道，中國國務院聯防聯控機制周二（27日）召開新聞發佈會。會上有媒體提問，前一段時間部分公眾對當前公佈的疫情數據提出了質疑，聯防聯控機制發佈會上也做出了解釋，隨着冠病調整為「乙類乙管」後，是否還會每日發佈疫情數據的問題。

殷文武回應說，調整為「乙類乙管」之後，疾病監測報告以及對外發佈做了幾項調整建議。一是調整公佈的內容，要公佈現有這個住院病例數，現有重症包括危重症以及累計的死亡病例數，刪除既往的密切接觸者的報告情況，不再區分本土的病例和輸入的病例。

二是對公佈的頻次要做調整，將根據疫情的情況做動態的調整，最終就回歸到乙類傳染病是一個月公佈一次。

第三，公佈平台由中國疾控中心在中心網站定期的公佈。最後，監測內容上由傳染病網絡報告病例報告為主，調整為病例報告還有抗原檢測的數據、哨點醫院監測的情況以及重點人群、重點場所監測的情況，特別是病毒株的變異情況。

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責任編輯：袁瑋婧