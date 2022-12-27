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廣電總局：對網絡劇片發行實行許可制度 可臨時停播、要求修改

社會熱點 22:00 2022/12/27

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國家廣播電視總局辦公廳發布關於國產網路劇片發行許可服務管理有關事項的通知，其中提到對大陸國產網路劇片發行實行許可制度，國務院或省級主管部門可對網絡劇片做出臨時停播、延期播出、要求修改等決定。

國務院廣播電視主管部門負責受理持有《廣播電視節目製作經營許可證》的中央單位及其直屬機構等提出的申請，省級廣播電視主管部門負責受理本轄區內廣播電視播出機構、廣播電視節目製作經營機構等提出的申請。

通知提到，網路視聽節目服務機構應嚴格履行主體責任，實行先審後播的管理制度，廣播電視主管部門應切實加強對擬上線內容的抽審和監看，並加強對網路視聽節目服務機構播出行為的監管。

其中，對於製作、播出重大題材或者涉及政治、軍事、外交、國家安全、統戰、民族、宗教、司法、公安等特殊題材的國產網路劇片，應當徵求省級以上政府有關主管部門或有關方面的書面意見。

對於網上播出的國產電視劇片，要求應當持有《電視劇片發行許可證》。國務院廣播電視主管部門或者省級廣播電視主管部門可以根據公共利益的需要，對網路視聽節目服務機構播出的網路劇片進行調控，可以做出臨時停播、延期播出、要求修改等決定。

演員天價片酬或成歷史 廣電總局：演員片酬不超製作成本40%

廣電總局：常規劇集正片時長不少於41分鐘 字幕也規範

責任編輯：袁瑋婧

 

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