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繼日本加强限制後 美國據報考慮對中國旅客實施防疫新規

社會熱點 12:33 2022/12/28

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日本宣佈收緊中國遊客入境限制後，美媒引述華府官員稱，美國亦考慮對來自中國的旅客採取新的疫情防控措施。

彭博社引述美國官員表示，華府對中國新冠病例激增感到擔憂，並對中方公布的病毒傳播數據透明度提出質疑，包括有助於識別新變種病毒的基因組序列數據等。當局正與公共衛生專家和國際合作夥伴協商，考慮向中國旅客採取新的入境措施，但未有公布詳情。

國家衛健委：1月8日起取消入境後集中隔離

日本要求中國旅客抵日落地檢 陽性需隔離七日 本週五實施

內地下月8日起放寬出入境防疫措施。日本宣佈，本周五起來自中國的旅客抵達後要進行檢測，若陽性需要隔離；意大利米蘭機場對所有來自中國的旅客進行核酸檢測；印度亦要求中國旅客入境時必須持核酸陰性證明。

在北京，外交部發言人汪文斌表示，中方始終認為，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。

汪文斌說，疫情發生三年來，中國政府始終秉持科學精準原則，根據疫情形勢變化，不斷優化各項疫情防控措施，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。目前需要各方科學抗疫、攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟恢復增長。

責任編輯：易燕丹

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