四川疾控：調查顯示新冠感染率63.5% 實際程度或更高

四川疾控中心發布調查問卷，結果顯示，省內15.85萬名被調查者的感染率為63.52%。四川疾控還認為，本次調查人群的實際感染率應該比63.52%更高。

調查顯示 感染高峰期已過

四川疾控中心12月24日透過網絡發布第二輪調查問卷。截至25日12時，全省共158,506人參加調查，涉及21個市州183個縣（區、市）。被調查者158,506人，新冠病毒核酸或抗原陽性100,679人，感染率為63.52%，較12月19日首輪調查結果（46.93%）上升16.59個百分點。

統計顯示，除攀枝花市、宜賓市外，其他19個地區感染率均超過50%，感染率排前五位的為德陽市（69.88%）、成都市（68.54%）、綿陽市（66.40%）、達州市（64.42%）和資陽市（64.40%）。分地區看，城市感染率為65.42%，農村感染率為54.91%。

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四川疾控中心介紹，根據居民自填的核酸或抗原檢測陽性時間分布來看，全省陽性檢出的高峰期集中在12月12日至23日，目前，日新增感染已處於回落階段。

調查158,506人中，臨床症狀以咳嗽、發燒、乏力和渾身酸痛、流涕鼻塞為主，其中122,464人有發生不同程度的咳嗽，咳嗽發生率為77.26%。根據基礎疾病患病情況分析，患有慢阻肺、其他呼吸道疾病的人咳嗽超過10天的比例更高。

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四川疾控表示，由於採取的是在線問卷調查方式，本調查人群多覆蓋平時使用手機較多，關注四川疾控公眾號、關心健康的城市人群，其他未填寫問卷者的情況可能與填寫者有所不同，因此，調查結果與實際情況可能存在一定差異，僅供參考。本次調查的陽性率在63.52%左右，另外還有28%的調查人群雖未測核酸或抗原，但有發燒、咳嗽等類新冠感染症狀，因此本次調查人群的新冠實際感染率應高於63.52%。

除了四川省，浙江省稍早前在25日的新聞發布會上公佈，目前該省日新增報告新冠陽性人數已突破100萬宗。據官方統計數據，浙江省2021年常住人口為6,540萬人。

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責任編輯：尹航

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