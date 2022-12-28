  • 20°C
香港時間 : 20221228日 (週三) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

四川疾控：調查顯示新冠感染率63.5% 實際程度或更高

社會熱點 14:46 2022/12/28

分享：

分享：

四川疾控中心發布調查問卷，結果顯示，省內15.85萬名被調查者的感染率為63.52%。四川疾控還認為，本次調查人群的實際感染率應該比63.52%更高。

調查顯示 感染高峰期已過

四川疾控中心12月24日透過網絡發布第二輪調查問卷。截至25日12時，全省共158,506人參加調查，涉及21個市州183個縣（區、市）。被調查者158,506人，新冠病毒核酸或抗原陽性100,679人，感染率為63.52%，較12月19日首輪調查結果（46.93%）上升16.59個百分點。

統計顯示，除攀枝花市、宜賓市外，其他19個地區感染率均超過50%，感染率排前五位的為德陽市（69.88%）、成都市（68.54%）、綿陽市（66.40%）、達州市（64.42%）和資陽市（64.40%）。分地區看，城市感染率為65.42%，農村感染率為54.91%。

內地北方重症比南方多？專家認為氣候多於病毒問題

東莞日增30萬感染 首次公佈這一數據：兩千多位醫護帶病工作

四川疾控中心介紹，根據居民自填的核酸或抗原檢測陽性時間分布來看，全省陽性檢出的高峰期集中在12月12日至23日，目前，日新增感染已處於回落階段。

調查158,506人中，臨床症狀以咳嗽、發燒、乏力和渾身酸痛、流涕鼻塞為主，其中122,464人有發生不同程度的咳嗽，咳嗽發生率為77.26%。根據基礎疾病患病情況分析，患有慢阻肺、其他呼吸道疾病的人咳嗽超過10天的比例更高。

廣州殯葬服務中心近期業務量較大 出殯需排至1.10後申辦

四川疾控表示，由於採取的是在線問卷調查方式，本調查人群多覆蓋平時使用手機較多，關注四川疾控公眾號、關心健康的城市人群，其他未填寫問卷者的情況可能與填寫者有所不同，因此，調查結果與實際情況可能存在一定差異，僅供參考。本次調查的陽性率在63.52%左右，另外還有28%的調查人群雖未測核酸或抗原，但有發燒、咳嗽等類新冠感染症狀，因此本次調查人群的新冠實際感染率應高於63.52%。

除了四川省，浙江省稍早前在25日的新聞發布會上公佈，目前該省日新增報告新冠陽性人數已突破100萬宗。據官方統計數據，浙江省2021年常住人口為6,540萬人。

浙江日增感染者突破百萬 官方預計下周達每日200萬高峰

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
四川省 咳嗽 成都 發燒 浙江省 鼻塞 傳染病 人口

上一篇文章

內地入境機票量價齊漲 料春節迎第一波回國探親高峰

下一篇文章

美國擬對中國旅客實施防疫新規 京：各國防疫措施應科學適度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

疫情下的春運 國務院要求各地探索彈性休假、錯峰休假
疫情下的春運 國務院要求各地探索彈性休假、錯峰休假
上海科華生物創始人因感染新冠伴發基礎性疾病逝世 享年66歲
上海科華生物創始人因感染新冠伴發基礎性疾病逝世 享年66歲
新冠病毒感染調整為「乙類乙管」 一文看懂防控措施四個不同
新冠病毒感染調整為「乙類乙管」 一文看懂防控措施四個不同
國家衛健委：「乙類乙管」是打有準備之仗 絕非被動放開
國家衛健委：「乙類乙管」是打有準備之仗 絕非被動放開
內地1月8日起恢復公民旅遊及商務赴港簽注
內地1月8日起恢復公民旅遊及商務赴港簽注
復星開放預約 內地人將可來港自費打復必泰二價疫苗
復星開放預約 內地人將可來港自費打復必泰二價疫苗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款