  • 20°C
香港時間 : 20221228日 (週三) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地入境機票量價齊漲 料春節迎第一波回國探親高峰

社會熱點 16:06 2022/12/28

分享：

分享：

內地優化出入境政策後，入境機票「量價齊漲」。分析認為，疫情期間積壓大量探親需求，預計第一波回國探親的客流高峰將在春節前來臨。

在取消入境隔離的大背景下，內地入境需求比出境上漲更快。攜程數據顯示，12月27日上午，中國內地入境機票訂單比26日同期增長412%，是出境機票訂單漲幅的1.6倍。入境需求增長也帶動機票價格上漲，該平台27日入境機票平均價格按月上漲8.6％。

《北京商報》引述同程研究院分析表示，疫情期間，海外務工人員、留學生及華人華僑積累大量探親需求，預計第一波回國探親的客流高峰將在春節前來臨。

不過，居高的入境機票價格讓不少人處於暫時觀望狀態，特別是直航的匱乏讓不少旅客處於觀望中。

國家衛健委：1月8日起取消入境後集中隔離

國家衛健委：「乙類乙管」是打有準備之仗 絕非被動放開

在日本大阪的中國留學生陳蘭表示，雖然回國入境政策優化自己很心動，但目前每周由大阪飛北京的航班只有2、3天，一方面不是直航，需分別在東京、首爾等地轉機，另一方面單程動輒上萬元的價格也讓她望而卻步。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔表示，出入境政策調整有利於促進國際航班有序恢復，短期內出入境旅客量將會有所回升。隨著出入境機票供需關係逐步正常化，將帶動國際機票整體價格逐漸降低。

「相對疫情之前的平均價格，目前國際機票價格依然處於高位，整體國際航班仍需一定時間恢復至正常水平。」蘭翔表示，日韓、東南亞等航班數量多的航線，機票價格可能上漲。隨著政策落地和航司運營能力的恢復，2023年暑期或將迎來出入境高峰。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

日本要求中國旅客抵日落地檢 陽性需隔離七日 本週五實施
2022/12/27
日本要求中國旅客抵日落地檢 陽性需隔離七日 本週五實施
美國擬對中國旅客實施防疫新規 京：各國防疫措施應科學適度
今日
美國擬對中國旅客實施防疫新規 京：各國防疫措施應科學適度
國家衛健委：即日起不再發布每日疫情信息
2022/12/25
國家衛健委：即日起不再發布每日疫情信息
國家衛健委：1月8日起取消入境後集中隔離
2022/12/26
國家衛健委：1月8日起取消入境後集中隔離
國家衛健委：「乙類乙管」是打有準備之仗 絕非被動放開
2022/12/27
國家衛健委：「乙類乙管」是打有準備之仗 絕非被動放開

你可能感興趣

日本要求中國旅客抵日落地檢 陽性需隔離七日 本週五實施
14:25 2022/12/27
日本要求中國旅客抵日落地檢 陽性需隔離七日 本週五實施
美國擬對中國旅客實施防疫新規 京：各國防疫措施應科學適度
今日 12:33
美國擬對中國旅客實施防疫新規 京：各國防疫措施應科學適度
國家衛健委：即日起不再發布每日疫情信息
10:55 2022/12/25
國家衛健委：即日起不再發布每日疫情信息
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 出入境管制 疫情 機票 中國

上一篇文章

大陸旅客入境台灣需落地檢 元旦起實施

下一篇文章

四川疾控：調查顯示新冠感染率63.5% 實際程度或更高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

疫情下的春運 國務院要求各地探索彈性休假、錯峰休假
疫情下的春運 國務院要求各地探索彈性休假、錯峰休假
上海科華生物創始人因感染新冠伴發基礎性疾病逝世 享年66歲
上海科華生物創始人因感染新冠伴發基礎性疾病逝世 享年66歲
新冠病毒感染調整為「乙類乙管」 一文看懂防控措施四個不同
新冠病毒感染調整為「乙類乙管」 一文看懂防控措施四個不同
國家衛健委：「乙類乙管」是打有準備之仗 絕非被動放開
國家衛健委：「乙類乙管」是打有準備之仗 絕非被動放開
內地1月8日起恢復公民旅遊及商務赴港簽注
內地1月8日起恢復公民旅遊及商務赴港簽注
復星開放預約 內地人將可來港自費打復必泰二價疫苗
復星開放預約 內地人將可來港自費打復必泰二價疫苗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款