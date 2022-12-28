內地入境機票量價齊漲 料春節迎第一波回國探親高峰

內地優化出入境政策後，入境機票「量價齊漲」。分析認為，疫情期間積壓大量探親需求，預計第一波回國探親的客流高峰將在春節前來臨。

在取消入境隔離的大背景下，內地入境需求比出境上漲更快。攜程數據顯示，12月27日上午，中國內地入境機票訂單比26日同期增長412%，是出境機票訂單漲幅的1.6倍。入境需求增長也帶動機票價格上漲，該平台27日入境機票平均價格按月上漲8.6％。

《北京商報》引述同程研究院分析表示，疫情期間，海外務工人員、留學生及華人華僑積累大量探親需求，預計第一波回國探親的客流高峰將在春節前來臨。

不過，居高的入境機票價格讓不少人處於暫時觀望狀態，特別是直航的匱乏讓不少旅客處於觀望中。

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在日本大阪的中國留學生陳蘭表示，雖然回國入境政策優化自己很心動，但目前每周由大阪飛北京的航班只有2、3天，一方面不是直航，需分別在東京、首爾等地轉機，另一方面單程動輒上萬元的價格也讓她望而卻步。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔表示，出入境政策調整有利於促進國際航班有序恢復，短期內出入境旅客量將會有所回升。隨著出入境機票供需關係逐步正常化，將帶動國際機票整體價格逐漸降低。

「相對疫情之前的平均價格，目前國際機票價格依然處於高位，整體國際航班仍需一定時間恢復至正常水平。」蘭翔表示，日韓、東南亞等航班數量多的航線，機票價格可能上漲。隨著政策落地和航司運營能力的恢復，2023年暑期或將迎來出入境高峰。

責任編輯：易燕丹

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