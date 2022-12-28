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未來三個月僅16%內地居民計劃購房 降至6年多低點

經濟脈搏 21:33 2022/12/28

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人行最新調查報告顯示，未來三個月打算出手購房的居民僅16%，降至6年多低點。同時，認為房價將繼續上漲的居民比例仍在降低。

中國人民銀行27日公佈的《2022年第四季度城鎮儲戶問卷調查報告》顯示，未來三個月，16.0%的居民打算購房，這一比例大幅低於三季度的17.1%，並創下了2016年下半年以來的新低（2016年二季度比例為15.1%）。

這份人行在全國50個城市進行的2萬戶城鎮儲戶問卷調查顯示，對下季房價，14.0%的居民預期「上漲」，低於三季度調查的14.8%； 53.7%的居民預期「基本不變」，低於三季度的56.6%；18.5%的居民預期「下降」高於上季度的16.3%；13.8%的居民「看不准」。

人行同時公佈的今年四季度企業家和銀行家問卷調查顯示，其對宏觀經濟熱度的判斷再度出現回落。

四季度調查顯示，企業家宏觀經濟熱度指數為23.5%，比上季下降3.4個百分點，比上年同期下降13.7個百分點。其中，53.7%的企業家認為宏觀經濟「偏冷」，45.5%認為「正常」，0.8%認為「偏熱」。

同時，銀行家宏觀經濟熱度指數為17.4%，比上季下降2.5個百分點。其中，有 33.2%的銀行家認為當前宏觀經濟「正常」，比上季減少4.2個百分點；有66.0%的銀行家認為「偏冷」，比上季增加4.6個百分點。對下季度，銀行家宏觀經濟熱度預期指數為29.3%， 高於本季11.9個百分點。

人行報告：四季度近5成居民認為「就業難」 逾6成居民願多儲蓄

人行降準落地後 分析料5年期以上LPR下調概率大幅上升

責任編輯：袁瑋婧

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