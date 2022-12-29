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美國要求中港澳旅客出示48小時檢測陰性證明 1月5日實施

社會熱點 09:39 2022/12/29

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美國是最新加入對中國入境的旅客實施限制的行列。自明年1月5日起，由中國內地、香港和澳門赴美的旅客，需出示48小時核酸檢測陰性證明或快速抗原檢測結果。此外，英國據報將考慮對中國入境的旅客進行新冠檢測。

據《華爾街日報》，美國官員表示，從1月5日午夜開始，從中國內地、香港和澳門飛往美國的兩歲及以上旅行者，需要在出發前两天內接受新冠檢測。官員們說，乘客需出示由醫療機構監測進行的陰性核酸或快速抗原檢測結果。官員們表示，從中國出發過境美國的旅行者也需要在抵達前出示陰性檢測報告。

此外，從韓國仁川國際機場以及加拿大多倫多皮爾遜國際機場(Toronto Pearson International Airport)和溫哥華國際機場飛往美國的乘客，如果在航班起飛前10天去過中國，也需要在飛往美國前提供新冠核酸檢測陰性證明。

衛生官員周三（28日）表示，美國對新冠疫情在中國迅速傳播感到擔憂，這增加了新變種出現的可能性。這些官員們說，中國對病例激增提供的監測數據有限，而且中國官員拒絕了美國向其提供額外疫苗的提議。

拜登政府6月表示，將不再要求入境人員在抵達美國前提供核酸檢測陰性證明。該核酸檢測規定是特朗普(Donald Trump)政府在2021年1月出台的，拜登政府此後收緊了這一規定。

另據英國電訊報，英國將考慮對中國入境的旅客進行新冠檢測。

在北京，外交部曾表示，當前需要各方科學抗疫，攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟恢復健康增長。中方始終認為各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。

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責任編輯：尹航

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