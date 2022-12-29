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兩架航班陽性率均過半 意大利要求所有中國旅客強檢

社會熱點 10:29 2022/12/29

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意大利衛生部長周三（28日）表示，意大利已下令為所有來自中國的旅行者進行新冠抗原拭子和病毒測序。米蘭馬爾彭薩機場對來自中國的兩架航班進行檢測，結果顯示機上陽性率均過半。

意大利衛生部長奧拉齊奧·席拉奇（Orazio Schillaci）說：「這項措施對於確保監測和發現可能的病毒變種，以保護意大利的人口來說至關重要」。

衛生部長沒有說將對檢測呈陽性的旅行者採取何種措施，但米蘭周圍的倫巴第地區和羅馬周圍的拉齊奧地區的當地衛生負責人表示，這些旅客必須在當地衛生當局預留的建築物中進行隔離。

意大利是2020年2月受到該病毒重創的首個歐洲國家，也是近期首個對來自中國的入境者進行強制病毒測試的國家。

意大利倫巴第衛生局局長吉多·貝托拉索（Guido Bertolaoso）周三表示，在由中國飛往馬爾彭薩的第一架航班上，62名乘客中有35名呈陽性；而在第二架航班上，120名乘客中有62人呈陽性。

他補充說，已啟動病毒測序程序以分析病毒的變種，預計結果將於周四公布。

中國外交部曾回應外國對中國旅客施加限制，指當前需要各方科學抗疫，攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟恢復健康增長。中方始終認為各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。

責任編輯：尹航

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