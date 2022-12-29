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內地元旦跨省遊熱度走高 機票預訂量日增30%

社會熱點 11:04 2022/12/29

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隨著疫情防控政策進一步放寬，內地跨省遊熱度走高。在線旅遊平台數據顯示，元旦期間境內機票「量價齊升」，預訂量日增30%，票價亦較去年同期貴近三成。

在線旅遊平台「去哪兒」數據顯示，12月19日以來，元旦期間出發的國內機票預訂量幾乎每日以30%的幅度增長；12月26日、27日的預訂量更按月大幅提升。元旦出行熱門目的地為成都、北京、三亞、上海、海口、重慶、昆明、深圳、廣州及西安。

內地入境機票量價齊漲 料春節迎第一波回國探親高峰

今年元旦期間，國內機票單程均價高於去年同期。攜程平台數據顯示，截至12月27日，元旦期間國內單程機票均價為823元（人民幣，下同），同比去年增長28%，比上周同期增長1%。

國內客運航班恢復至疫情前五成

隨著近期防疫政策不斷優化調整，加上年底春運來臨，民航市場進入復甦的快車道，包括中國東航、吉祥航空、金鵬航空等多家航司密集表態國內客運回暖，計劃加大運力投入。

內地春運火車票周六開售 最大客座能力較疫情前增11%

《澎湃新聞》此前從航司內部人員處獲悉，民航局12月14日下發《安全有序恢復航空運輸市場的工作方案》，對國內航空運輸市場分階段恢復做出了具體的引導時間表，首個階段是即日至2023年1月6日，以2019年日均客運航班量的70%為基數進行恢復，第二階段是至2023年1月31日，以2019年日均客運航班量的88%為基數進行恢復，第三階段至2023年3月25日，行業處於穩定恢復期。

據第三方民航數據APP「航班管家」數據顯示，12月27日全民航執行國內客運航班量6139架次，恢復至2019年的52.3%。

責任編輯：易燕丹

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