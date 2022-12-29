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中國郵政兔年郵票引審美爭議 網民批紅眼藍兔子有妖氣不吉利

社會熱點 14:01 2022/12/29

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中國郵政公佈即將發行的兔年郵票圖稿，其中一枚紅眼藍兔子郵票引發審美爭議，不少網民批評設計有「妖氣」、不吉利，但也有網民認為畫風很酷，充滿童趣。

中國郵政將於2023年1月5日發行《癸卯年》特種郵票，其圖稿由著名藝術家、「猴票之父」黃永玉繪製。

據介紹，《癸卯年》特種郵票是中國生肖郵票第四輪中的第八套，一套兩枚。第一枚名為「癸卯寄福」，用別出心裁的藍色描繪一隻右手執筆、左手持信的睿智卯兔，彷彿在向人們傳遞新春的美好祝福。

第二枚名為「同圓共生」，描繪三隻兔子首尾相接、奔騰不息的場景，展現生命的靈動、生機與溫情，背景襯以「玉兔搗藥」紋飾，表達疫情之下祈求平安健康、人民幸福的真摯願望。

中國郵政集團有限公司副總經理康寧曾表示，黃永玉筆下的卯兔，童稚、熱烈、奔放、自由。希望大家通過《癸卯年》生肖郵票，感受到瀟灑、喜悅與幸福。

不過，網民對於卯兔的形象褒貶不一，有人直言紅眼藍身的兔子透露著強烈的妖氣，給人一種怪異的感覺，作為來年的生肖郵票不吉利。但也有網民認為畫風雖與眾不同，但卻敢於設計，且很真實，對於這種打破常規的創作表示欣賞。

責任編輯：易燕丹

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