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美國月內再度對台軍售 涉1.8億美元反坦克系統

國情動向 15:19 2022/12/29

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美國國防部表示，國務院已批准最新一筆對台軍售案，將向台灣出售火山反坦克布雷系統及相關設備，涉及金額達1.8億美元。這是繼12月6日之後，華府一個月內第二度對台軍售，亦是美國總統拜登上任後第8次。

綜合路透社、中央社報道，美國國務院已展開「知會國會」程序，軍售案可望在一個月後正式生效。本次軍售主要項目包括車載火山布雷系統、10噸重型增程戰術卡車（M977A4 HEMTT）、M87A1布雷罐、M88罐裝訓練彈藥（練習用彈藥）、M89訓練彈藥（測試彈）與相關設備，操作及維修培訓等。

美國國防安全合作署表示，軍售案支持台灣持續推動軍隊現代化，維持可靠防衛能力，符合美國國家、經濟與安全利益，並改善台灣安全，有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟發展。

國防部批美威脅國際秩序 敦促停止對台軍售

彭博：美升級對台軍售 擬提供最先進型號「愛國者」導彈

台灣防務部門指，大陸在台灣周邊頻密的軍事行動，對台灣形成嚴峻的軍事威脅。此次美方同意軍售品項，具備高機動及快速布雷效能，可因應敵情威脅迅速反應，有助提升台灣不對稱作戰能力。

台灣涉外部門亦對美國批准軍售案表示歡迎，稱此舉充分展現美國政府對台灣防衛需求的高度重視，積極協助台灣提升自我防衛能力，將延續並深化台美緊密的安全夥伴關係，促進台海安全及印太區域的和平、穩定及繁榮。

責任編輯：易燕丹

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