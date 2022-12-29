  • 18°C
香港時間 : 20221229日 (週四) 18:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國防部：2022年全軍聚焦備戰打仗 推進軍事訓練轉型升級

即時中國 18:22 2022/12/29

分享：

分享：

今日下午國防部舉行例行記者會，國防部新聞局副局長，國防部新聞發言人譚克非大校回答記者問題指出『2022年全軍將聚焦備戰打仗，推進軍事訓練的轉型升級』。

關於國家主席習近平在今年年初發布的開訓動員令，強調『科技之變，戰爭之變，對手之變，大力推進戰訓耦合，大力推進體系練兵，大力推進科技練兵，全面推進軍事訓練轉型升級，練就能戰善戰的精兵勁旅』。記者提問到：請介紹今年軍隊訓練工作的總體情況和特點。

譚克非指出2022年全軍將聚焦備戰打仗，推進軍事訓練的轉型升級。其中包括，戰訓耦合格局加快形成，作戰和訓練一體化運行機制更完善，隨時應對現實安全威脅能力有效增強，備戰水平不斷提高。體系練兵模式不斷深化。 戰略訓練的政治性、實用性、靈活性、層次性有效提升，戰區聯合訓練依案驗案路子持續走開，軍兵種部隊訓練支撐聯合融入體系的練兵模式更加成熟完善，全軍部隊基於網路資訊體系的聯合作戰能力、全域作戰能力進一步提升。科技練兵質效更加明顯。 新理念新技術新手段廣泛運用，基地化類比化網路化訓練形成常態，軍事訓練科技含量不斷提高，以科技之變主動應對戰爭之變對手之變的練兵方法更加豐富。訓練條件建設持續改進。 大力推進「十四五」規劃工程項目建設，體系推進訓練基地場地和類比藍軍建設，訓練保障整體佈局更加優化，為實戰化練兵提供有效支撐。

責任編輯 陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
軍事 國防 習近平

上一篇文章

教育部等十三部門 規範中小學非科學類校外培訓

下一篇文章

菲律賓總統小馬可斯計劃下週訪華 向中國提出南海爭端問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

菲律賓總統小馬可斯計劃下週訪華 向中國提出南海爭端問題
菲律賓總統小馬可斯計劃下週訪華 向中國提出南海爭端問題
中疾控：新冠感染數據每月公步 不再區分輸入和本土
中疾控：新冠感染數據每月公步 不再區分輸入和本土
台灣消息 - 「我在你這年紀時你才5歲」 神級小六數學題答案是...
「我在你這年紀時你才5歲」 神級小六數學題答案是...
中澳貿易緊張有望解凍？澳洲貿易部長這樣說
中澳貿易緊張有望解凍？澳洲貿易部長這樣說
神州特寫 - 小龍蝦放超聲波機震出寄生蟲 你夠膽吃？（有片）
小龍蝦放超聲波機震出寄生蟲 你夠膽吃？（有片）
中國要聞 - 江西有個習近平「化身」仿如孖生
江西有個習近平「化身」仿如孖生
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款