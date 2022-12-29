國防部：2022年全軍聚焦備戰打仗 推進軍事訓練轉型升級

今日下午國防部舉行例行記者會，國防部新聞局副局長，國防部新聞發言人譚克非大校回答記者問題指出『2022年全軍將聚焦備戰打仗，推進軍事訓練的轉型升級』。

關於國家主席習近平在今年年初發布的開訓動員令，強調『科技之變，戰爭之變，對手之變，大力推進戰訓耦合，大力推進體系練兵，大力推進科技練兵，全面推進軍事訓練轉型升級，練就能戰善戰的精兵勁旅』。記者提問到：請介紹今年軍隊訓練工作的總體情況和特點。

譚克非指出2022年全軍將聚焦備戰打仗，推進軍事訓練的轉型升級。其中包括，戰訓耦合格局加快形成，作戰和訓練一體化運行機制更完善，隨時應對現實安全威脅能力有效增強，備戰水平不斷提高。體系練兵模式不斷深化。 戰略訓練的政治性、實用性、靈活性、層次性有效提升，戰區聯合訓練依案驗案路子持續走開，軍兵種部隊訓練支撐聯合融入體系的練兵模式更加成熟完善，全軍部隊基於網路資訊體系的聯合作戰能力、全域作戰能力進一步提升。科技練兵質效更加明顯。 新理念新技術新手段廣泛運用，基地化類比化網路化訓練形成常態，軍事訓練科技含量不斷提高，以科技之變主動應對戰爭之變對手之變的練兵方法更加豐富。訓練條件建設持續改進。 大力推進「十四五」規劃工程項目建設，體系推進訓練基地場地和類比藍軍建設，訓練保障整體佈局更加優化，為實戰化練兵提供有效支撐。

責任編輯 陳俊賢