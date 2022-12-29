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教育部等十三部門 規範中小學非科學類校外培訓

即時中國 18:40 2022/12/29

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教育部等十三部門印發關於中小學生非學科類課外培訓意見（以下簡稱《意見》），對非學科類課外培訓治理作出部署，强調培訓結果不得與大中小學招生掛鉤。

《意見》指出，各地要明確非學科類培訓主管部門、設置標準和準入流程。從業人員必須要有相關體育，文化藝術，科技等的專業資質。不得聘請在職的中小學教師，允許聘請符合國家規定的外籍教師。機構必須獲得主管部門的行政許可後依法進行法人登記。

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《意見》明確，非學科類培訓內容應符合培訓對象的身心特點和教育規律，不得開設學科類培訓相關內容。培訓時間不得和當地中小學校教學時間相衝突，線下培訓結束時間不得晚於晚上8時30分，線上不得晚於晚上9時。

同時，非學科類培訓機構要堅持公益屬性，實行明碼標價和信息公開，鼓勵採取先提供培訓服務後收費方式運營。培訓機構不得一次性收取或以充值、次卡等形式變相收取時間跨度超過3個月或60課時的費用，且不得超過5000元人民幣。

《意見》允許學校可適當引進非學科類培訓機構參與課後服務，但費用必須低於在校外提供同質量培訓服務的收費標準，且培訓結果不得與大中小學招生掛鉤。

責任編輯 陳俊賢

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