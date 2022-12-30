會否調整新冠死亡判定標準？國家衛健委：將繼續堅持實事求是

中國疾控中心公佈，昨日（29日）內地新增1宗新冠感染死亡個案。對於中國是否低估了新冠死亡人數，以及會否調整新冠死亡個案的判定標準，國家衛健委表示，疫情周期過後才能較精準地判斷死亡人數；中國將繼續堅持實事求是、公開透明的原則，公開死亡信息。

針對當前中國是否低估新冠死亡人數，國家衛健委新冠疫情應對領導小組專家組組長梁萬年昨日表示，從公共衛生角度來看，在疫情流行和快速傳播期，很難準確判斷有多少病死率、死亡率，只有疫情周期過去後，才能比較精準地判斷，現階段應把防重症、防病亡放在優先位置。

至於新冠死亡個案判定標準，國家衛健委醫政司司長焦雅輝介紹稱，全球現在對新冠死亡的判定標準主要分為兩大類，一是感染新冠病毒後核酸陽性，由新冠病毒引發呼吸衰竭，直接導致死亡，判定為新冠死亡，二是感染後28天以內全口徑的死亡都計入新冠死亡。中國從2020年以來，一直採取第一類死亡判定標準。

焦雅輝表示，中國一直堅持實事求是、公開透明的原則公開死亡和重症個案信息，未來將繼續秉持這一原則。中國之前公布的死亡個案既有因為新冠死亡的，也有感染新冠病毒後因基礎疾病死亡的病例，中國自始至終堅持科學的死亡個案判定標準，而且也是同國際接軌的死亡個案判定標準。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友進一步指出，在公眾衛生領域有一種計算方法叫「超額死亡」，能評估可能造成的低估。2020年新冠疫情發生後，中國疾控中心團隊很快對新冠流行可能造成的「超額死亡」進行了分析，並公開發表結果。關於這一波疫情可能引起的「超額死亡」，該團隊已經在做相關工作，之後會陸續向大家提供。

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責任編輯：尹航

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