中國將不再是人口最多國家？專家：仍具備這些優勢

聯合國預測，印度人口明年4月中旬將超越中國，引發廣泛關注。專家分析，此現象主要由生育率的差異造成。對中國來説，儘管「第一人口大國」即將易主，但中國仍具備強大優勢。

上游新聞報道，中印兩國都是人口大國，過去70年間，兩國人口總和佔據世界人口的三分之一。聯合國最近一項關於人口數量的預測指出，印度人口數將在2023年4月中超過中國，成為世界第一人口大國。

南開大學經濟學院教授、南開大學老齡社會治理戰略研究中心主任原新指出，印度人口超過中國的原因主要是生育率的差異造成。中國生育率當前已經下降到世界低生育率國家和地區的行列中。儘管印度的也在下降，但遠遠低於中國的下降速度。數據顯示，中國平均人口年增長率為0.53%，而印度平均年增長率達2%。

印度和中國有優勢和問題

原新分析，對印度來説，第一人口大國意味著更大的潛在市場，源源不斷的勞動力，社會結構年輕化。但是同樣帶來教育不平均，貧富差距大，基礎設施不完善等社會問題。

麥肯錫全球研究所2020年的報告指出，印度需要在2030年前創造至少9,000萬個非農就業崗位，而這需要印度每年保持8%到8.5%的GDP增長，否則無法消化每年的適齡工作人口。

「中國依舊具有強大的人口優勢」，原新表示，中國的市場規模，消費能力和勞動力規模依然很龐大。雖然老齡化在不斷加深，但未來30年卻有低齡老齡化的特點為長壽人口創造條件。中國正在從人力資源向人力資本大國轉型，人力資本能為經濟增長提供強大的動力。

中國首席經濟學家論壇副理事長屈宏斌也指出，「通過教育提高勞動人口的素質品質，這樣就可以創造出新的人口紅利，只要做得好，完全可以對沖勞動人口數量的下降」。更高的勞動生產效率和質量將有利於中國的經濟發展。

責任編輯：陳俊賢