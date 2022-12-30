上海現重症高峰 急診就診量大增 多數老人有肺炎

上海多間三級醫院（跨地區及向全國提供醫療衛生服務的醫院）表示，發熱門診就診量已下降，但急診就診量大增，老年人大部分存在肺炎表現。有醫院指，重症高峰已慢慢出現，急診壓力很大。

瑞金醫院：來急診的新冠感染者佔80%

據內媒報道，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真昨日（29日）表示，該院這兩天來，發熱門診的就診量出現下降趨勢，從以往的600人次/天已降至300人次/天，但急診就診量出現明顯增長，較之前翻倍，達到了1500人次/天。陳爾真說，重症高峰已慢慢出現，正集中力量確保重症患者的救治。

陳爾真坦言，目前來急診的新冠感染者佔80%，其中老年人佔40%-50%，大部分是有基礎性疾病的老人，因新冠感染後導致疾病加重，在65歲以上老人中有肺炎表現的佔一半左右。

與瑞金醫院一樣，面臨急診大考驗的還有上海多間三級醫療機構。上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院門急診辦公室副主任莊旭說，連日來救護車接診量逐日攀升，兩個院區12月28日一天共接到269輛救護車，急診就診量分別達到1500人次/天和1000人次/天。

莊旭說，現在發熱門診就診量較前一段時間下降，但急診就診量增加明顯，不少人是因為咳嗽，來醫院做進一步的CT檢查。

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莊旭介紹，在位於浦東新區的仁濟醫院東院，急診的就診量此前維持在900-1000人次/天，但現在已達到1500人次/天，加上發熱門診就達到2100人次/天。而在位於閔行區浦江鎮的仁濟醫院南院，急診的就診量此前維持在500人次/天，現在翻了一倍，達到1000人次/天。

在莊旭看來，當前對於三級醫院來說，最重要的是關注有基礎性疾病、新冠感染的高齡老人，這部分群體由於年紀大，耐受性差，存在低氧、胸悶、氣促的可能性大，發展為重症的可能性也很高。

報道指出，當前，前來三級醫療機構急診的患者群體中，仍存在少部分「非急診」需求的人群。對此，多間三級醫院呼籲「非急診」患者可透過普通門診或區級醫院、社區衛生服務中心分級診療，為危重症患者的救治讓出一條「生命通道」。

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責任編輯：尹航

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