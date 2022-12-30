  • 16°C
香港時間 : 20221230日 (週五) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上海現重症高峰 急診就診量大增 多數老人有肺炎

社會熱點 11:54 2022/12/30

分享：

分享：

上海多間三級醫院（跨地區及向全國提供醫療衛生服務的醫院）表示，發熱門診就診量已下降，但急診就診量大增，老年人大部分存在肺炎表現。有醫院指，重症高峰已慢慢出現，急診壓力很大。

瑞金醫院：來急診的新冠感染者佔80%

據內媒報道，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真昨日（29日）表示，該院這兩天來，發熱門診的就診量出現下降趨勢，從以往的600人次/天已降至300人次/天，但急診就診量出現明顯增長，較之前翻倍，達到了1500人次/天。陳爾真說，重症高峰已慢慢出現，正集中力量確保重症患者的救治。

陳爾真坦言，目前來急診的新冠感染者佔80%，其中老年人佔40%-50%，大部分是有基礎性疾病的老人，因新冠感染後導致疾病加重，在65歲以上老人中有肺炎表現的佔一半左右。

與瑞金醫院一樣，面臨急診大考驗的還有上海多間三級醫療機構。上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院門急診辦公室副主任莊旭說，連日來救護車接診量逐日攀升，兩個院區12月28日一天共接到269輛救護車，急診就診量分別達到1500人次/天和1000人次/天。

莊旭說，現在發熱門診就診量較前一段時間下降，但急診就診量增加明顯，不少人是因為咳嗽，來醫院做進一步的CT檢查。

兩架航班陽性率均過半 意大利要求所有中國旅客強檢

莊旭介紹，在位於浦東新區的仁濟醫院東院，急診的就診量此前維持在900-1000人次/天，但現在已達到1500人次/天，加上發熱門診就達到2100人次/天。而在位於閔行區浦江鎮的仁濟醫院南院，急診的就診量此前維持在500人次/天，現在翻了一倍，達到1000人次/天。

在莊旭看來，當前對於三級醫院來說，最重要的是關注有基礎性疾病、新冠感染的高齡老人，這部分群體由於年紀大，耐受性差，存在低氧、胸悶、氣促的可能性大，發展為重症的可能性也很高。

報道指出，當前，前來三級醫療機構急診的患者群體中，仍存在少部分「非急診」需求的人群。對此，多間三級醫院呼籲「非急診」患者可透過普通門診或區級醫院、社區衛生服務中心分級診療，為危重症患者的救治讓出一條「生命通道」。

會否調整新冠死亡判定標準？國家衛健委：將繼續堅持實事求是

自稱病毒學博士、5天內感染2種毒株 內地網民被拘留

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
中國 咳嗽 服務 上海 肺炎 醫療機構 公立醫院 傳染病 壓力

下一篇文章

美軍：中國戰機南海抵近美偵察機 雙方相距僅6米險碰撞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

自稱病毒學博士、5天內感染2種毒株 內地網民被拘留
自稱病毒學博士、5天內感染2種毒株 內地網民被拘留
兩架航班陽性率均過半 意大利要求所有中國旅客強檢
兩架航班陽性率均過半 意大利要求所有中國旅客強檢
中國郵政兔年郵票引審美爭議 網民批紅眼藍兔子有妖氣不吉利
中國郵政兔年郵票引審美爭議 網民批紅眼藍兔子有妖氣不吉利
內地元旦跨省遊熱度走高 機票預訂量日增30%
內地元旦跨省遊熱度走高 機票預訂量日增30%
郭富城起訴廣州一公司侵犯其肖像權 獲賠100萬
郭富城起訴廣州一公司侵犯其肖像權 獲賠100萬
美國要求中港澳旅客出示48小時檢測陰性證明 1月5日實施
美國要求中港澳旅客出示48小時檢測陰性證明 1月5日實施
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款