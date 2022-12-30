內地高校撤全員核酸檢測 無疫情學校可恢復面授課

教育部印發《學校新型冠狀病毒感染防控工作方案》，提出內地高學不再開展全員核酸檢測，沒有疫情的學校可以恢復面授課堂。

《方案》調整校園檢測策略，提出高等學校不再開展全員核酸篩查；對校內重點人員，按照有關規定開展核酸或抗原檢測。除跨地區返校入學外，高等學校師生出入校門和校園公共區域不要求提供核酸證明。

根據實際需要和當地條件，中小學和幼兒園開展師生篩檢、輪檢、抽檢等適宜的核酸檢測，師生出入校門無須提供核酸證明，其他外來人員進入校園須提供核酸證明。

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在教學安排方面，《方案》要求沒有疫情的學校開展正常的線下教學活動。疫情流行期間，中小學、幼兒園採取嚴格的封閉管理，高等學校可實施分區管理。高等學校校內發生疫情後及時採取減少人際接觸、實施線上教學、調整教學安排等疏散人員措施。疫情解除後，要及時恢復正常教育教學。

另外，學校要按照人口總數的15%至20%，動態儲備新型冠狀病毒感染相關中藥、對症治療藥物和抗原檢測試劑，人口總數較多的學校可酌情增加；同時要儲備足夠的口罩、消毒用品、安全測溫設備等常用防疫物資。防疫物資要保有1周以上的儲備量，建立穩定保供渠道，保證應急情況下足用適用。

責任編輯：易燕丹

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