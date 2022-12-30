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華為：今年逐步轉危為安 2023年要有質量地活下來

社會熱點 15:01 2022/12/30

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華為輪值董事長徐直軍表示，今年是華為逐步轉危為安的一年，2023年必將是不平凡的一年，「全體華為員工將奮勇前進，衝破一切艱難險阻，有質量地活下來。」

徐直軍在2023年新年致辭中表示，2022年是華為從應對美國不斷制裁的「戰時狀態」，逐步轉為制裁常態化正常運營的一年，也是逐步轉危為安的一年。

他透露，預計華為2022年實現銷售收入6,369億元人民幣，經營結果符合預期。其中，ICT基礎設施業務保持穩定增長，終端業務下行趨勢放緩，數字能源和華為雲業務快速增長，智能汽車部件競爭力和用戶體驗顯著提升。

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徐直軍表示，2023年是華為在制裁常態化下正常運營的第一年，也是關鍵之年。要持續提升能力，積極改善營商環境，有效管控風險，才能完成2023年確定的經營目標。

他提出四點要求，包括繼續保持強研發投資，通過創新、架構重構、系統工程設計等，構築產品和解決方案的競爭力；堅持以質取勝；積極進取，抓住機會，充分發揮公司產業組合優勢和產業組合韌性強的優勢，實現高質量增長。同時要繼續推進變革，激發組織活力，導向衝鋒。

徐直軍指出，過去30多年，華為和全球運營商一起構建領先的信息通信網絡；過去十年，華為加大雲計算投資，使今天的華為雲有能力成為數字世界的底座和使能器。在此基礎上，未來十年，華為將與生態夥伴一起，打造領先的行業數字化、智能化、低碳化解決方案及工業互聯網平台，努力把數字世界帶入每個人、每輛車、每個家庭、每個組織，讓智能世界的願景變成觸手可及的現實。

責任編輯：易燕丹

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